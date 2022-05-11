В Красноярске построят новый мост через Качу за 45 млн
Сооружение будет пешеходным и расположится в районе переулка Речной. Закончить его хотят уже в июне.
Мэрия Красноярска опубликовала список участков в районе ул. Лесопарковая, которые будут изъяты у собственников. Территорию необходимо расчистить под застройку.
Современный ЖК вместо аварийных домов: в Красноярске готовятся построить «Космос»
Территория под ЖК «Космос» на пересечении пр. Свободный и ул. Маерчака готовится к изменениям. Проект подписал мэр города. Изменения касаются параметров строительства и носят технический характер.
«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами
Большой парк отдыха в Ветлужанке откроется в июне. Территорию благоустроят на ул. Садовой рядом с парком «Прищепка». Деньги выделит город и частные инвесторы.