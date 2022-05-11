В Красноярске построят новый мост через Качу за 45 млн

Сооружение будет пешеходным и расположится в районе переулка Речной. Закончить его хотят уже в июне.

Новый мост через Качу планируют построить летом этого года. Сейчас для того ищут подрядчика. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Красноярский городской парк» (МАУ «Красгорпарк»).

Мост будет соединит сквер Юдинский и переулок Речной.

Предполагается, что мост будет 28 — 28,5 м в длину, 4 — 4,5 м в ширину. Изготовят его из алюминия, а установят на бетонные опоры. Также мост оборудуют декоративной подсветкой. Срок службы конструкции должен быть не менее 25 лет.

За проектирование и строительство такой конструкции «Красгорпарк» готов заплатить 45 млн рублей.

Судя по образцу договора, закончить работу нужно будет в июне 2022 года.

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