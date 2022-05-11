В Красноярске определились, когда отключать тепло

Отопительный сезон в Красноярске решено завершить 15 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Еремин в своём Телеграм-канале. Градоначальник уже подписал соответствующее распоряжение.

Параметры тепла уже снижены до минимума.

Горожане новость восприняли с энтузиазмом. В комментариях многие отметили, что давно ждут отключения тепла — батареи в домах некоторые красноярцы уже перекрыли.

«Ура! У нас вообще всю зиму батареи перекрыты, Сергей Васильевич, спасибо огромное», — написала подписчица Yung Anna.

«С таким прогнозом можно было уже и сегодня выключить», — отметила подписчица Катюша.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Красноярске 18 сентября. Он продлился 240 дней.

Ранее DK.RU сообщал, что частный сектор Красноярска переводят на отопление — это поможет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

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