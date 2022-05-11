Руководство СК Красноярского края отчиталось о доходах за 2021

Руководители СК по Красноярскому краю и Хакасии отчитались о своих доходах и имуществе за 2021. Декларации опубликованы на сайте ведомства.

Алексей Еремин, глава ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, за 2021 заработал 4,85 млн рублей. Кроме того, в собственности имеется две квартиры 90 и 67 кв. м., квартира 93 кв. м находится в пользовании. Также г-н Еремин является собственником земельного участка в 10 «соток» с домом 99 кв. м. Супруга владеет автомобилем Kia Sportage, заработала в 2021 она 382,4 тыс. рублей.

Александр Зюбанов, замглавы краевого СК, заработал 4,77 млн рублей, владеет квартирой 39 кв. м, имеет долю в квартире 69 кв. м на пару с женой, еще две квартиры у г-на Зюбанова состоят в пользовании, автопарк состоит из Toyota Land Cruiser Prado.

Евгений Николайчук, второй замглавы краевого СК, отчитался о 5,97 млн рублей дохода, совместной с супругой квартирой 77,7 кв. м. Кроме того, на жену оформлены три земельных участка, общей площадью свыше 15 «соток», квартира 37 кв. м, гараж, а также автомобиль Mazda CX-5.

Дмитрий Позовский, замглавы краевого СК, получил доход 4,96 млн рублей, имеет в собственности квартиры 77,5 кв. м, а также 26,9 кв. м — вторая в доле с женой. Кроме того, г-н Позовский имеет участок с домом 161 кв. м, два автомобиля — Opel Astra и Skoda Karoq.

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