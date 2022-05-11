Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.05
67,38
71,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На площади перед Музыкальным театром состоится ярмарка

На площади перед Музыкальным театром состоится ярмарка
Иллюстрация: mail.ru

12 мая около Красноярского музыкального театра пройдет продовольственная ярмарка, где представят продукцию свыше 60 производителей края.

#НОВОСТИ

В четверг 12 мая в Красноярске с 9 до 18 часов будет проведена продовольственная ярмарка (пр. Мира, 129). Красноярцам предложат свежие мясо, молоко, сыры, рыбу, икру, натуральный мед, а также сухофрукты, чаи и травы. Здесь же можно будет купить изделия ручной работы из глины, дерева и бересты.

Мясо, молоко, сыры, рыба, икра и многое-многое другое! А еще — мед, сухофрукты, чаи и травы, изделия ручной работы из глины, дерева и бересты!», — сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.

Кроме того, организаторы ярмарки планируют накормить посетителей в «зоне готовых блюд» пловом, шашлыками, выпечкой и горячими напитками.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Субботние пожары в Красноярском крае уничтожили более 500 домовСубботние пожары в Красноярском крае уничтожили более 500 домов
  • «Предметы личной гигиены, детское питание, деньги»: как помочь погорельцам в Красноярске«Предметы личной гигиены, детское питание, деньги»: как помочь погорельцам в Красноярске
  • Погорельцы Красноярского края начали получать выплатыПогорельцы Красноярского края начали получать выплаты
  • В Красноярский край прилетели главы Минприроды и МЧС РФ. Из-за пожаровВ Красноярский край прилетели главы Минприроды и МЧС РФ. Из-за пожаров
  • Часть центральной улицы в Красноярске перекроют на месяцЧасть центральной улицы в Красноярске перекроют на месяц
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.