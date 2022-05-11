На площади перед Музыкальным театром состоится ярмарка
12 мая около Красноярского музыкального театра пройдет продовольственная ярмарка, где представят продукцию свыше 60 производителей края.
В четверг 12 мая в Красноярске с 9 до 18 часов будет проведена продовольственная ярмарка (пр. Мира, 129). Красноярцам предложат свежие мясо, молоко, сыры, рыбу, икру, натуральный мед, а также сухофрукты, чаи и травы. Здесь же можно будет купить изделия ручной работы из глины, дерева и бересты.
Мясо, молоко, сыры, рыба, икра и многое-многое другое! А еще — мед, сухофрукты, чаи и травы, изделия ручной работы из глины, дерева и бересты!», — сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
Кроме того, организаторы ярмарки планируют накормить посетителей в «зоне готовых блюд» пловом, шашлыками, выпечкой и горячими напитками.
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