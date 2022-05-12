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«Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным

«Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным
Иллюстрация: vk.com/arban24

Соответствующая инфраструктура уже появилась в двух ЖК компании. В дальнейшем ее собираются распространить на все проекты.

#НОВОСТИ
Строительная компания «Арбан» приняла на вооружение концепцию pet-friendly (дружелюбное отношение к домашним животным). Об этом застройщик сообщил в своих соцсетях.
 
В рамках реализации этого подхода в ЖК «Покровка-Life» открыли площадку для выгула собак, а в микрорайоне Scandis работает две таких площадки (для собак малых и больших пород) и лапомойник с феном.
Мы приняли решение, что эти условия для питомцев должны появиться во всех наших строящихся проектах: в ЖК Арбан Smart, в микрорайоне Scandis Ozero, в ЖК „Бульвар Цветов“ и в квартале „Барбарис“», — рассказали в компании.
Напомним, что квартал «Барбарис» компании «Арбан» вошел в число финалистов национальной строительной премии Urban Awards — 2022, итоги которой будут объявлены в июне.
 
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Автор: Петр Савельев
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