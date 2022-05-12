«Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным
Соответствующая инфраструктура уже появилась в двух ЖК компании. В дальнейшем ее собираются распространить на все проекты.
Мы приняли решение, что эти условия для питомцев должны появиться во всех наших строящихся проектах: в ЖК Арбан Smart, в микрорайоне Scandis Ozero, в ЖК „Бульвар Цветов“ и в квартале „Барбарис“», — рассказали в компании.
Компания объявила о заморозке цен на жилье во всех своих домах. Также строители утверждают, что не будут сворачивать никакие свои проекты и отказываться от ранее заявленных идей.
На шаг впереди: «Арбан» воплощает передовые градостроительные тренды
Мировые тренды градостроительства воплощаются не только зарубежом, но и в Красноярске. Правила 15-минутного города и формула 3/30/300 претворяются в действующих и проектируемых объектах ГСК «Арбан».
На премии «Человек года» назвали главного победителя
XII церемония вручения премии «Человек года» от издания «Деловой квартал» состоялась 9 декабря. Главную надотраслевую премию получил в 2021 году Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»