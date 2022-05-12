«Арбан» сделает свои жилые комплексы дружелюбными к домашним животным

Соответствующая инфраструктура уже появилась в двух ЖК компании. В дальнейшем ее собираются распространить на все проекты.

Строительная компания «Арбан» приняла на вооружение концепцию pet-friendly (дружелюбное отношение к домашним животным). Об этом застройщик сообщил в своих соцсетях.

В рамках реализации этого подхода в ЖК «Покровка-Life» открыли площадку для выгула собак, а в микрорайоне Scandis работает две таких площадки (для собак малых и больших пород) и лапомойник с феном.

Мы приняли решение, что эти условия для питомцев должны появиться во всех наших строящихся проектах: в ЖК Арбан Smart, в микрорайоне Scandis Ozero, в ЖК „Бульвар Цветов“ и в квартале „Барбарис“», — рассказали в компании.

Напомним, что квартал «Барбарис» компании «Арбан» вошел в число финалистов национальной строительной премии Urban Awards — 2022, итоги которой будут объявлены в июне.

Читайте также:

«Арбан» зафиксировал цены на все свои квартиры Компания объявила о заморозке цен на жилье во всех своих домах. Также строители утверждают, что не будут сворачивать никакие свои проекты и отказываться от ранее заявленных идей. На шаг впереди: «Арбан» воплощает передовые градостроительные тренды Мировые тренды градостроительства воплощаются не только зарубежом, но и в Красноярске. Правила 15-минутного города и формула 3/30/300 претворяются в действующих и проектируемых объектах ГСК «Арбан».

На премии «Человек года» назвали главного победителя

XII церемония вручения премии «Человек года» от издания «Деловой квартал» состоялась 9 декабря. Главную надотраслевую премию получил в 2021 году Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»