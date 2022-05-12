Westfalika закрылась в центре Красноярска
Отделение обувного магазина Westfalika на Ленина прекратило работу, помещение сдается в аренду.
Магазин закрылся. Это связано с тем, что мы реализуем антикризисную программу и закрываем наименее рентабельные магазины. Наша задача — повысить эффективность розничной сети. В результате реализации программы останутся прежде всего те торговые точки, которые обеспечивают достаточный уровень трафика и продаж», — цитируют Gornovosti заявление пресс-службы компании.
На данный момент в краевом центре продолжают работу семь фирменных точек продаж обуви бренда Westfalika.
Справка
Российская обувная сеть Westfalika вышла на рынок в 1993. Центральный офис компании находится в Новосибирске. С 2003 входит в группу компаний Обувь России.
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