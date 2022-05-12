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Шоу разрастается: на капремонт красноярского цирка требуется уже 1,55 млрд рублей

Эскиз отреставрированного здания Красноярского цирка
Эскиз отреставрированного здания Красноярского цирка. Иллюстрация: circus.ru

Капремонт цирка оценен министерством культуры России в 1,55 млрд рублей. Сейчас в здании не ведется никаких работ, кроме охраны.

#НОВОСТИ

Илья Зайцев, депутат Заксобрания края сделал запрос в Минкульт РФ по поводу сроков и объемов работ по реконструкции красноярского цирка, поскольку здание находится в его ведении и ремонт будет осуществляться из средств федерального бюджета.

Министерство культуры Российской Федерации будет запрашивать необходимые средства при подготовке проекта федерального бюджета на 2023…2025. То есть с учетом сроков проведения работ, если средства будут выделены в 2023, ждать открытия цирка после ремонта не стоит ранее 2024.

Объект является федеральным и полномочий Красноярского края в решении этой проблемы нет», — пояснил г-н Зайцев.

Напомним, что озвученная сумма в 1,55 млрд вдвое превосходит начальную стоимость, заявленную на старте ремонтных работ в ноябре 2019 — первым подрядчиком стал УКС «Сибиряк», который выиграл лот за 800 млн рублей. Вскоре контракт был разорван по инициативе заказчика.

Следующие торги выиграло московское ООО «Стройресурс». Новый подрядчик выполнил демонтажные работы, смонтировал инженерные системы.

Однако в начале 2021 были утверждены новые законодательный требования к условиям содержания животных и проект реконструкции потребовал серьезной коррекции, — об этом писал в микроблоге Сергей Еремин, глава города. 

Первоначальный проект, я напомню, был разработан еще в 2017 году. Если бы эти современные требования не были учтены, то наш цирк мог бы не пройти лицензирование и, соответственно, не начать свою работу. Откорректированным проектом учитывается и иная гребенка зрительного зала — увеличится расстояние между креслами, — написал тогда мэр Еремин в соцсетях.

Александр Рыжов, директор Красноярского цирка, в апреле 2022 сообщал, что обновленный дизайн-проект отправлен на экспертизу в Москву. Однако проблемы состоят в том, что большая часть запроектированной технической части импортная и сейчас, по словам г-на Рыжова

не понятно, где и как теперь покупать все то оборудование, которое было заложено в проект».

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Автор: Петр Савельев
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