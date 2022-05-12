Основатель красноярской энергокомпании вошла в ТОП-100 всероссийской премии
Анна Жираткова, основатель и директор компании «Про-Ток», вошла в ТОП-100 номинантов премии «Молодой промышленник 2021 года».
Экспертную оценку и отбор участников премии проводила комиссия РАНХиГС (Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации).
Организатор премии выступил Клуб молодых промышленников при поддержке Минпрома РФ.
Добавим, что Анна Жираткова вошла в тройку лидеров в номинации «Промышленник года» премии «Человек года 2021» и победила в номинации «Амбассадоры бренда» в том же году.
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