Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.05
68,83
72,63
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатности

Дело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатности
Иллюстрация: yandex.ru

Задержан Артем Швец, первый заместитель главы Уяра, отвечавший за обеспечение жизнедеятельности города.

#НОВОСТИ

В полномочия г-на Швеца кроме прочего входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством города, а также и уборка мест несанкционированного скопления мусора, и ликвидация сухостоя.

По версии следствия, муниципальный служащий мер по ликвидации несанкционированной свалки не предпринял, нарушения требований пожарной безопасности в части уборки сухостоя и скоплений мусора не устранил. В итоге 7 мая свалка вспыхнула, огонь перекинулся на окружающие строения. В результате сгорело 233 жилых дома. Для установления точных причин возгораний назначен ряд экспертиз, ведутся следственные действия, — сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Напомним, масштабные пожары произошли в Красноярском крае 7 мая — пламя охватило 16 населенных пунктов, стремительному распространению огня способствовал шквалистый ветер, скорость которого достигала рекордных 40 м/с.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублейНа благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублей
  • «Предметы личной гигиены, детское питание, деньги»: как помочь погорельцам в Красноярске«Предметы личной гигиены, детское питание, деньги»: как помочь погорельцам в Красноярске
  • Погорельцы Красноярского края начали получать выплатыПогорельцы Красноярского края начали получать выплаты
  • Часть центральной улицы в Красноярске перекроют на месяцЧасть центральной улицы в Красноярске перекроют на месяц
  • Короткая рабочая неделя в Красноярске будет теплойКороткая рабочая неделя в Красноярске будет теплой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.