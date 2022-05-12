Дело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатности

Задержан Артем Швец, первый заместитель главы Уяра, отвечавший за обеспечение жизнедеятельности города.

В полномочия г-на Швеца кроме прочего входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством города, а также и уборка мест несанкционированного скопления мусора, и ликвидация сухостоя.

По версии следствия, муниципальный служащий мер по ликвидации несанкционированной свалки не предпринял, нарушения требований пожарной безопасности в части уборки сухостоя и скоплений мусора не устранил. В итоге 7 мая свалка вспыхнула, огонь перекинулся на окружающие строения. В результате сгорело 233 жилых дома. Для установления точных причин возгораний назначен ряд экспертиз, ведутся следственные действия, — сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Напомним, масштабные пожары произошли в Красноярском крае 7 мая — пламя охватило 16 населенных пунктов, стремительному распространению огня способствовал шквалистый ветер, скорость которого достигала рекордных 40 м/с.

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