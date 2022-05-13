«Командор» поддержит погорельцев бесплатными продуктами

Выдавать их будут через дискаунтеры «Хороший», которые расположены в пострадавших населенных пунктах.

Магазины «Хороший» (проект компании «Командор») в Заозерном и Уяре начали выдавать пострадавшим от недавних пожаров бесплатные продуктовые наборы. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

Такой набор будет выдаваться на каждого члена семьи. В него входят продукты первой необходимости (сахар, консервы, молоко, крупы, макароны, печенье, подсолнечное масло, чай), а также средства личной гигиены и предметы бытовой химии.

Как рассказали DK.RU в «Командоре», администрации этих населенных пунктов предоставили компании списки погорельцев. Однако есть и те, кто не попал в эти списке, но у них есть справка от МЧС. Чтобы получить бесплатный набор, первым нужно просто назвать свое имя, придя в магазин «Хороший», а вторым — стоит прихватить с собой справку.

Сейчас у нас подготовлено и собрано более 800 бесплатных наборов. Более 100 человек свои уже забрали», — рассказал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Получить бесплатные наборы можно в дискаунтерах «Хороший» по адресам: Заозерный, ул. Вокзальная, 28а стр.1 и Уяр, ул. Бограда, 71.

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