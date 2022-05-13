В Красноярском крае самые доступные цены на загородные дома в стране
Аналитики Домклик посчитали, в каких регионах наиболее доступные цены на загородные дома. Красноярский край возглавил список.
Минимальная стоимость частного загородного дома в российских регионах составляет 210 тыс. рублей — ровно столько стоит дом в Ирбейском районе Красноярского края, — сообщают аналитики Домклик (принадлежит Сберу).
Эксперты оценили стоимость загородных домов в 17 российских регионах на основе объявлений по состоянию на апрель 2022, размещенных на сервисе Домклик и выявили районы с минимальной стоимостью частного жилья.
- Первое место — у Ирбейского района Красноярского края с минимальной стоимостью дома 210 тыс. рублей.
- Второе место — Гагинский район Нижегородской области — от 350 тыс. рублей.
- Третье и четвертое место — Березовский район Пермского края и Еланский район Волгоградской области — от 400 тыс. рублей.
- Пятое место — Кизильский район Челябинской области — от 410 тыс. рублей.
Что касается Московской области, то самые низкие цены в Егорьевске, Лотошино и Зарайске. В этих районах нижняя планка цен начинается от 1,4 млн рублей, в среднем по Московской области цена превышает 7 млн рублей.
В Ленинградской области самые доступные загородные дома в Киришском районе, Подпорожье и Лодейнопольском районе — от 1 млн рублей, средняя стоимость 4,2 млн рублей.
На юге России — загородный дом в Староминском, Кущевском и Новопокровском районах Краснодарского края обойдется от 1,1 млн рублей, средняя цена составляет 3,4 млн рублей.
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