Рядом с администрацией Красноярска построят бизнес-центр «Тихий»

В Красноярске за мэрии может появиться новый бизнес-центр с креативным названием «Тихий», — сообщает Антон Шаталов, руководитель проекта.

Один из наших свежих проектов получил разрешение на строительство и уже реализуется на Урицкого во «дворе» городской администрации. Это четырехэтажный офисник для стартапов с шеринговой инфраструктурой в виде переговорок, с кофейнями на первом этаже и апарт-отелем на последнем», — рассказал г-н Шаталов.

Сейчас на месте будущего здания парковка. Также рядом находится офисные центры «Европа», «Евразия», «Айсберг», «Дом техники», однако авторы «Тихого» считают, что аренда в еще одном новом здании будет востребованной.

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