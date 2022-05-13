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Рядом с администрацией Красноярска построят бизнес-центр «Тихий»

Рядом с администрацией Красноярска построят бизнес-центр «Тихий»
Иллюстрация: proektdevelopment.ru

В Красноярске за мэрии может появиться новый бизнес-центр с креативным названием «Тихий», — сообщает Антон Шаталов, руководитель проекта.

#НОВОСТИ

Один из наших свежих проектов получил разрешение на строительство и уже реализуется на Урицкого во «дворе» городской администрации. Это четырехэтажный офисник для стартапов с шеринговой инфраструктурой в виде переговорок, с кофейнями на первом этаже и апарт-отелем на последнем», — рассказал г-н Шаталов.

Сейчас на месте будущего здания парковка. Также рядом находится офисные центры «Европа», «Евразия», «Айсберг», «Дом техники», однако авторы «Тихого» считают, что аренда в еще одном новом здании будет востребованной.

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Автор: Петр Савельев
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