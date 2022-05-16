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Две машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всех

Две машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всех
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Администрация города опубликовала данные о доходах чиновников. Изучаем декларации первых замов мэра.

#НОВОСТИ
Первый вице-мэр Красноярска Алексей Шувалов в 2021 году заработал 9,11 млн рублей. Такие данные приведены в его декларации о доходах, опубликованной на сайте муниципалитета. Это самый большой доход среди всех первых замов Сергея Еремина, которых у него три.
 
Помимо указанной суммы, Шувалов в декларации указал полквартиры площадью 92 кв. м., два автомобиля Land Rover и Range Rover и три квартиры по 115 кв. м., зарегистрированных на детей.
 
Второе место по доходам среди замов главы города занял Роман Одинцов, также возглавляющий департамент финансов — он за год заработал 4,9 млн рублей. Также за ним числится три квартиры (21,4, 24 и 92,2 кв. м.) и земельный участок на 548 кв. м.. А вот транспорта у него нет. В отличие от жены, которая владеет автомобилем Nissan Qashqai. Также у нее есть земельный участок, квартира, дом и баня. Доход ее составил 1,55 млн руб.
 
Чуть меньше Одинцова — 4,7 млн руб. — заработал в прошлом году Владислав Логинов. Также за ним числится два земельных участка, доля в третьем и жилой дом. Из автотранспорта у Логинова: Land Rover Discovery, мотоцикл BMW К1600GTL и прицеп к легковому автомобилю. Жена же его владеет BMW X4, а также квартирой площадью 35,4 квадрата.
 
Еще один заместитель главы Красноярска (уже без приставки «первый») Олег Животов заработал в 2021-м чуть меньше 2,9 млн руб. а его супруга — 1,8 млн. Вместе они владеют квартирами в 71,2 кв. м. и 42,7 кв. м. Помимо этого на Животова записан дом и земельный участок (100,1 и 1 604 кв. м. соответственно). Весь транспорт семьи — Subaru Outback и Hyundai Creta — на жене.
 
Декларация о доходах самого мэра Красноярска — Сергея Еремина — пока не опубликована.
 
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Автор: Петр Савельев
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