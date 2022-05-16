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Лес горит, гарью пахнет, площадь лесных пожаров увеличилась до 13 тыс. га

Лес горит, гарью пахнет, площадь лесных пожаров увеличилась до 13 тыс. га
Иллюстрация: 360tv.ru

В Красноярском крае площадь лесных пожаров составляет более 13 тыс. га, следует из данных Лесопожарного центра. В регионе действует 30 пожаров.

#НОВОСТИ

Напомним, что 14 мая площадь лесных пожаров составляла — 5 тыс. га, 15 мая  — 8 тыс. га.

В тушении принимают участие 794 человек, задействовано 68 единиц техники.

Помощь региону в тушении лесных возгораний оказывают 167 сотрудников Авиалесоохраны.

Общая численность группировки сил и средств, задействованной на стабилизации лесопожарной обстановки в Красноярском крае, составляет более 1,2 тыс. человек, 230 ед. наземной техники. На авиационном мониторинге работает 14 воздушных судов, на тушении — 11 воздушных судов», — сообщает Авиалесохрана.

Рослесхоз РФ рекомендовал властям ввести режим ЧС в лесах регионального уровня в Красноярском крае и в Хакасии.

На 15 мая остановлено распространение четырех пожаров на пройденной огнем площади в 891 га.

 

Автор: Петр Савельев
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