Второй кандидат на кресло мэра Ачинска — ревизор из РЖД

Владимир Тарабаев, ревизор отдела контроля финансово-хозяйственного подразделения ОАО «РЖД», подал документы на пост главы Ачинска.

Ранее в 2021 г-н Тарабаев уже пытался главой Ачинска в конкурентной борьбе с Александром Токаревым и Наталией Григорьевой. Тогда состоящая из трех депутатов и трех представителей от администрации края комиссия отсеяла его кандидатуру.

Напомним, что первым документы в комиссию по отбору кандидатур на должность главы города подал Игорь Титенков. Ранее он служил в МВД, после дослужился до вице-мэра Красноярска, а последнее место его работы — ГУФСИН края.

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