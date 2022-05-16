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Второй кандидат на кресло мэра Ачинска — ревизор из РЖД

Второй кандидат на кресло мэра Ачинска — ревизор из РЖД
Иллюстрация: 24sibinfo.ru

Владимир Тарабаев, ревизор отдела контроля финансово-хозяйственного подразделения ОАО «РЖД», подал документы на пост главы Ачинска.

#НОВОСТИ

Ранее в 2021 г-н Тарабаев уже пытался главой Ачинска в конкурентной борьбе с Александром Токаревым и Наталией Григорьевой. Тогда состоящая из трех депутатов и трех представителей от администрации края комиссия отсеяла его кандидатуру.

Напомним, что первым документы в комиссию по отбору кандидатур на должность главы города подал Игорь Титенков. Ранее он служил в МВД, после дослужился до вице-мэра Красноярска, а последнее место его работы — ГУФСИН края.

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Автор: Петр Савельев
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