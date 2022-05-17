Красноярский край признали социально-экономическим лидером Сибири

Ближайший сибирский сосед по общероссийскому рейтингу отстает на 12 позиций. И это не Новосибирск.

В рейтинге регионов РФ по социально-экономическому положению в 2021 году Красноярский край занял 9 место, набрав 66,327 балла — это самый высокий результат в Сибири. Такие данные опубликовало «РИА Рейтинг».

На втором месте по СФО идет Иркутская область с 55,535 балла — это 21-й результат по России. На третьем же — Кемеровская область (55,229 балла, 22 место по РФ).

Далее места общероссийском рейтинге распределились так:

Новосибирская область — 53,380 балла, 24 место;

Омская область — 45,261 балла, 35 место;

Алтайский край — 42,841 балла, 40 место;

Томская область — 36,984 балла, 53 место;

Хакасия — 28,358 балла, 73 место;

Алтай — 15,927 балла, 82 место;

Тува — 13,563 балла, 83 место.

Стоит также отметить, что Красноярский край занимал 9 строчку рейтинга и по итогу 2020 года. Правда, баллов было меньше на 7,948 балла. На том же месте, что и годом ранее, оказалась еще только Новосибирская область. Большая часть оставшихся регионов Сибири улучшило свое положение в рейтинге. Лидером здесь оказалась Кемеровская область, поднявшись сразу на 17 позиций.

Ухудшилось положение в рейтинге только у Омской и Томской областей — они опустились вниз на четыре и одну позицию соответственно. Однако, собственно рейтинг (количество баллов) выросло во всех территориях округа.

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