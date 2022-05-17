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Компаниям МСБ предлагают кредиты на пополнение оборотных средств под 14% годовых

Компаниям МСБ предлагают кредиты на пополнение оборотных средств под 14% годовых
Иллюстрация: банк «Левобережный»

Получить средства на финансирование текущей деятельности можно в Банке «Левобережный».

#НОВОСТИ

Специальное предложение банка «Возьми в оборот» позволяет малому и среднему бизнесу пополнить оборотные средства на сумму от 500 тысяч до 50 млн рублей. Срок кредитования – до 24 месяцев с отсрочкой оплаты основного долга на 6 месяцев. Заемные средства предоставляются в форме кредита, кредитной линии с лимитом выдачи и кредитной линии с лимитом задолженности. В качестве залога принимается коммерческая или жилая недвижимость. Кредит могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей (по данным официальной отчетности). Предложение действует до 01.09.2022.

Также в Банке «Левобережный» предусмотрены программы бизнес-ипотеки, кредитования на исполнение контрактов по 44-ФЗ/223-ФЗ и рефинансирования кредитов сторонних банков. Максимальная сумма – 50 млн рублей, срок – до 180 месяцев.

Уточнить подробности и подать заявку на кредиты можно на сайте банка. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

 

Автор: Александр Вознесенский
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