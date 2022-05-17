Красноярские компании должны энергетикам почти 300 млн рублей

Среди должников 85 предприятий из различных отраслей. Самые большие долги за потребленную электроэнергию у коммунальщиков из Мотыгинского района и Дивногорска.

По итогам первого квартала 2022 года предприятия Красноярского края задолжали «Красноярскэнергосбыту» 297,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Самый большой долг у компании «Энергия» из п. Раздолинск, Мотыгинского района. Копила она его 4,5 года и в итоге он составил 69,7 млн рублей. На иски энергетиков компания реагирует медленно. Дошло даже до уголовного дела, по которому сейчас ведется следствие.

Также большой долг — 20,2 млн рублей — числится за Дивногорским водоканалом, который обслуживает водозабор, очистные сооружения и другие социально значимые объекты города. Компания платит за электроэнергию только по решению суда. И тянется это уже 11 месяцев.

Чуть меньше дивногорцев накопили долгов коллеги коммунальщиков из Раздолинска – компания «Альянс», которой осенью 2020 года достались три котельных «Энергии». Собственно, после этого долги и начали расти. В итоге, сейчас их объем составляет 17,7 млн рублей. В прошлом году эти котельные уже отключали от электроснабжения и часть долга была погашена.

Судебная практика показывает, что руководители организаций все чаще привлекаются к уголовной ответственности за долги. Так, бывшему директору одной из УК грозило до 5 лет лишения свободы за финансовые махинации с деньгами жителей многоквартирных домов. Он умышленно не заключал договор с Красноярскэнергосбытом и не оплачивал счета за электроснабжение. Только полное возмещение причиненного ущерба в размере более 2 млн рублей позволило подозреваемому избежать уголовной ответственности и реального тюремного срока. Кроме того, растет число прецедентов, когда местные администрации привлекаются к субсидиарной ответственности и выплачивают из муниципального бюджета долги жизнеобеспечивающих предприятий. Махинаторам в сфере ЖКХ становится все сложнее оставаться безнаказанными», - рассказала заместитель исполнительного директора по сбыту «Красноярскэнергосбыта» Юлия Смирнова.

Всего в числе должников 85 предприятий их различных отраслей. Среди них предприятия ЖКХ, сетевые и управляющие компании, садоводческие товарищества, бюджетные организации и частные фирмы. Ознакомиться с полным списком злостных неплательщиков можно здесь