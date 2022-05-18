19 мая в 19.00 в кинотеатре «Синема Парк» (ул. Дубровинского, 1 и) состоится открытие II-го Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой»!

Звездные гости, красная ковровая дорожка, непередаваемая атмосфера кино – все это на самом масштабном кинособытии Красноярского края.

В 17.30 пресс-конференция. Спикеры:

Аркадий Зинов – министр культуры Красноярского края;

Ирина Белова – генеральный директор КГАУК «Енисей кино»;

Владимир Алеников – председатель жюри фестиваля, кинорежиссёр, писатель, кинодраматург, продюсер;

Виталия Корниенко – актриса кино и дубляжа;

Антон Богданов – участник фестиваля, актер, режиссер, продюсер.

II Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» пройдет в Красноярском крае с 19 по 23 мая 2022 года. На пять дней жители региона погрузятся в атмосферу большого профессионального кино. Зрителей ждут мировые и российские премьеры, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. Учредитель фестиваля – министерство культуры Красноярского края, организатор – КГАУК «Енисей кино».

В этом году в адрес дирекции фестиваля было направлено более 1760 заявок из 112 стран мира. Члены отборочной комиссии, в состав которой вошли профессиональные кинематографисты, отобрали 116 лучших кинолент* от режиссеров из 36 государств. Именно эти картины, 27 из которых – эксклюзивные премьеры, составили обширный шорт-лист конкурсной и внеконкурсной программ. Их показы пройдут на 18 площадках в пяти населенных пунктах края – Красноярске, Абане, Дивногорске, Норильске и Ужуре.

Первым фильмом конкурсной программы, который увидят зрители, станет «Вне зоны доступа» (реж. Анна Курбатова, Россия, 2021, 90 мин., 12+). Это трогательная лента о дружбе и первой любви. А презентует ее лично исполнитель главной роли – почетный гость фестиваля, актер Олег Чугунов.

С подробной программой главных событий «Героя» можно ознакомиться на официальном сайте – geroyfilm.ru.

А после завершения основной программы стартует Эхо II Международного фестиваля «Герой». С 24 мая по 30 июня избранные картины будут показаны в кинозалах по всему Красноярскому краю: от южного Шушенского до заполярной Дудинки.

Справочная информация:

Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» – единственный профессиональный конкурсный международный фестиваль фильмов для детско-юношеской аудитории в России от Восточной Сибири до Сахалина. Учредителем является министерство культуры Красноярского края, организатором – КГАУК «Енисей кино». Проходит один раз в два года в Красноярском крае. Президент фестиваля – заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, кинодраматург, креативный продюсер компании «Disney» в России – Владимир Грамматиков. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр, кинодраматург, писатель, продюсер – Владимир Алеников.

В 2022 году в состав жюри также войдут иностранные эксперты, а в программу включены как отечественные, так и зарубежные киноленты. Во время кинофестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, лекции, образовательные лаборатории, круглые столы/дискуссионные площадки и тематические воркшопы.

*Иностранные фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.