Красноярские «Столбы» останутся закрытыми до конца мая

Нацпарк закрыли для посещений в конце апреля — из-за опасности пожаров.

Заперт на посещение национального парка «Красноярские Столбы» продлили до 27 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе парка.

Запрет действует на всей территории рекреационной зоны национального парка, за исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа», — пояснили в организации.

Патрулирование «Столбов» сейчас ведется в усиленном режиме. Нарушителей запрета на посещение ждет штраф до 3 000 рублей.

Ограничение на посещение «Красноярских Столбов» начало действовать 29 апреля 2022 года. Снять его должны были с 20 мая.

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