Отброшен и скомкан: «Красное&Белое» открылось в Красноярске
В региональном центре открылись сразу шесть торговых залов федеральной сети «Красное&Белое».
О появлении в Красноярске новой сети ДК писал еще в октябре 2021.
Согласно данным сервиса 2GIS магазины отмечены на ул. Урицкого, 124, а также ул. П. Ломако, Абытаевской, Парусной, Л. Швецовой и пр. Комсомольском.
Алкомаркет на ул. Урицкого открылся на прошлой неделе, цены средние по рынку, немного выше, чем в «Бристоле» или «Русском разгуляе». Формат маркетов «Красное&Белое» отличается тем, что там продают еду — молочные продукты, сыры, колбасы, яйца, шоколад и чипсы.
Справка
Сеть «Красное&Белое» развивается 15 лет, головной офис компании — в Челябинске. «К&Б» объединяет порядка 10 тыс. магазинов в 61 регионе. В 2019 ретейлер объединился с «Дикси» и «Бристоль», создав холдинг ДКБР «Мега Ритейл Групп Лимитед».
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