Красноярский край вошел в топ регионов РФ по росту турпотока на майские праздники
Красноярский край вошел в число регионов страны, где турпоток на майские праздники вырос больше всего. По сравнению с прошлым годом он увеличился на четверть.
МТС, на основе аналитики Big Data выяснила*, что для жителей России сформировались новые «точки притяжения» — регионы, где за год значительно увеличился туристический поток. Самый значительный рост интереса – к Республике Дагестан и Томской области. Также среди новых точек притяжения – Якутия, Красноярский край и Смоленская область.
В Калининградской, Брянской, Белгородской областях, Республике Коми, Свердловской области и Забайкальском крае количество путешественников, напротив, уменьшилось.
Среди зарубежных направлений больше всего вырос турпоток в Турцию (в девять раз) и Таиланд (в 4,5 раза). В Таджикистан отправились в три раза больше путешественников, в Грузию – в два раза, в Узбекистан и Израиле в 2,5 раза).
О геоаналитике МТС
*Big Data МТС проанализировала туристические потоки в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года и выяснила, где жители России отдыхали на майские праздники.