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Красноярский край вошел в топ регионов РФ по росту турпотока на майские праздники

Красноярский край вошел в топ регионов РФ по росту турпотока на майские праздники
Иллюстрация: s3.fotokto.ru

Красноярский край вошел в число регионов страны, где турпоток на майские праздники вырос больше всего. По сравнению с прошлым годом он увеличился на четверть.

#НОВОСТИ

МТС, на основе аналитики Big Data выяснила*, что для жителей России сформировались новые «точки притяжения» — регионы, где за год значительно увеличился туристический поток. Самый значительный рост интереса – к Республике Дагестан и Томской области. Также среди новых точек притяжения – Якутия, Красноярский край и Смоленская область.

В Калининградской, Брянской, Белгородской областях, Республике Коми, Свердловской области и Забайкальском крае количество путешественников, напротив, уменьшилось.

Среди зарубежных направлений больше всего вырос турпоток в Турцию (в девять раз) и Таиланд (в 4,5 раза). В Таджикистан отправились в три раза больше путешественников, в Грузию – в два раза, в Узбекистан и Израиле в 2,5 раза).

О геоаналитике МТС

 
В сентябре 2021 года МТС запустила геоаналитическую систему, которая работает по модели подписки и дает возможность эффективнее управлять регионами и бизнесом на основе объективных обезличенных данных о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек и офисов. Аналитика Big Data МТС используется в 46 регионах для развития городского пространства и туризма.
 

*Big Data МТС проанализировала туристические потоки в период с 30 апреля по 10 мая 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом прошлого года и выяснила, где жители России отдыхали на майские праздники. 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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