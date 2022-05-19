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В Красноярском крае утвердили меры поддержки погорельцев

В Красноярском крае утвердили меры поддержки погорельцев
Иллюстрация: t.me/sobranieinfo

На помощь пострадавшим в пожарах 7 мая 2022 года выделят почти 3 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Закон о мерах поддержки пострадавших в пожарах 7 мая 2022 года принят в Красноярском крае сразу в дух чтениях, сообщила пресс-служба регионального Законодательного Собрания, которое сегодня рассматривало проект на сессии.
 
Новый закон направлен на помощь тем, кто потерял в пожарах жилье. Списки будут составлять органы местного самоуправления. Людям нужно подать заявление, с документами о прописке, праве собственности, факте пожара и т.п.
 
Выделяться помощь будет в трех вариантах: выплата на покупку жилья, его строительство или просто компенсация. Претендовать можно только на одну из этих выплат.
 
За подробностями погорельцам нужно обращаться в местные администрации.
 
Всего на нужды реализации этого закона будет выделено более 2,7 млрд рублей.
 
Напомним, что 7 мая 2022 года в Красноярском крае произошло множество крупных пожаров — в 27 населенных пунктах сгорел 561 дом. Пострадало 1 686 человек.
 
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Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей, — сообщает пресс-служба правительства края.

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Выдавать их будут через дискаунтеры «Хороший», которые расположены в пострадавших населенных пунктах.

Автор: Петр Савельев
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