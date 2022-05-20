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МТС расширила магистральный канал связи на Ванкорском месторождении

МТС расширила магистральный канал связи на Ванкорском месторождении
Иллюстрация: Freepik

МТС объявляет о расширении магистрального канала связи на 60% на Ванкорском месторождении* на севере Красноярского края.

#НОВОСТИ

Это позволило абонентам, которые работают на площадках месторождения, пользоваться мобильным интернетом с более высокой скоростью.

Благодаря установке двух новых базовых станций увеличилась площадь покрытия и емкость сети в районе основного проживания вахтовиков на Ванкорском месторождении. Голосовая связь и мобильный интернет МТС доступны на всей территории вахтового поселка и на ряде промышленных объектов, где это разрешено правилами безопасности. Кроме того, на 60% был расширен магистральный канал, что позволило улучшить качество сервиса на территории Ванкорского и Тагульского месторождений. Теперь людям, находящимся вдалеке от дома, будет комфортнее общаться с близкими с помощью мессенджеров, узнавать новости с помощью видеосервисов.

Цифровизация месторождения также позволит в дальнейшем внедрять в работу предприятия цифровые сервисы, такие как интернет вещей и видеонаблюдение и будет способствовать развитию инфраструктуры месторождения.

В вахтовых поселках работают люди из разных регионов страны. Мобильный интернет МТС дает им возможность быть в курсе новостей страны и мира и поддерживать связь с родными и близкими. Еще один важный момент: запуск сетей связи на месторождении готовит инфраструктуру для внедрения продвинутых инновационных технологий – сервисов умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей», — отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.

*Ванкорское нефтегазовое месторождение одно из крупнейших месторождений российского Севера.  Сейчас разработка месторождения является одним из крупнейших проектов на уровне страны.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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