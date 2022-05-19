Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.05
63,56
66,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае зафиксировано 35 лесных пожаров

В Красноярском крае зафиксировано 35 лесных пожаров
Иллюстрация: yandex.ru

Площадь, охваченная лесными пожарами в Красноярском крае и Сибири, растет день ото дня.

#НОВОСТИ

Как сообщает Авиалесоохрана, режим ЧС регионального уровня введен на всей территории Красноярского края, а также в Туве, Хакасии, ЧС муниципального уровня — в Усть-Удинском и Тайшетском районах Иркутской области.

По состоянию на утро 19 мая 2022 в Красноярском крае зафиксировано 35 пожаров, пожаром охвачены 15,5 тыс. га. Площадь растет — днем ранее показатели составляли 32 пожара на 13,5 тыс. га, два дня назад — 28 пожаров на 13,9 тыс. га.

В Туве действует восемь пожаров на площади 2,7 тыс. га.

В Хакасии два пожара на 1 тыс. га.

В Томской области три пожара на 0,4 тыс. га.

В Республике Алтай — 68 га, в Кемеровской области — 63 га, в Алтайском крае — 7 га.

Всего в Сибири, по данным Авиалесоохраны, действует 80 лесных пожаров на площади порядка 41 тыс. га. Два дня ранее показатели составляли — 77 пожаров на площади 27,7 тыс. га.

Лидирует Иркутская область — 22 лесных пожара на территории 19 тыс. га.

Читайте далее

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Гендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армииГендиректор ТВК Вадим Востров попал под дело о дискредитации армии
  • Отброшен и скомкан: «Красное&Белое» открылось в КрасноярскеОтброшен и скомкан: «Красное&Белое» открылось в Красноярске
  • Новый заповедник появится в Красноярском краеНовый заповедник появится в Красноярском крае
  • Две машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всехДве машины, три квартиры: кто из замов мэра Красноярска заработал больше всех
  • Саид Керимов перестал быть акционером «Полюса»Саид Керимов перестал быть акционером «Полюса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.