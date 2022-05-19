В Красноярском крае зафиксировано 35 лесных пожаров
Площадь, охваченная лесными пожарами в Красноярском крае и Сибири, растет день ото дня.
Как сообщает Авиалесоохрана, режим ЧС регионального уровня введен на всей территории Красноярского края, а также в Туве, Хакасии, ЧС муниципального уровня — в Усть-Удинском и Тайшетском районах Иркутской области.
По состоянию на утро 19 мая 2022 в Красноярском крае зафиксировано 35 пожаров, пожаром охвачены 15,5 тыс. га. Площадь растет — днем ранее показатели составляли 32 пожара на 13,5 тыс. га, два дня назад — 28 пожаров на 13,9 тыс. га.
В Туве действует восемь пожаров на площади 2,7 тыс. га.
В Хакасии два пожара на 1 тыс. га.
В Томской области три пожара на 0,4 тыс. га.
В Республике Алтай — 68 га, в Кемеровской области — 63 га, в Алтайском крае — 7 га.
Всего в Сибири, по данным Авиалесоохраны, действует 80 лесных пожаров на площади порядка 41 тыс. га. Два дня ранее показатели составляли — 77 пожаров на площади 27,7 тыс. га.
Лидирует Иркутская область — 22 лесных пожара на территории 19 тыс. га.
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