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Segezha запустила производство ФОБ в Красноярском крае

Segezha запустила производство ФОБ в Красноярском крае
Иллюстрация: yandex.ru

Segezha Group открыла линию по производству ламинированной облицованной фанеры на комбинате ООО «Красфан» в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Мощность линии составляет 700 куб. м в месяц. Фанера изготавливается из шпона хвойных и лиственных пород, конечный формат листа 244х122 см, толщина варьируется в диапазоне 12…21 мм.

ФОБ — это универсальный строительный материал, соответствующий ГОСТ Р 53920-2010 (распространяется на проклеенную водостойкую березовую фанеру с пленочной облицовкой, состоящей из термоактивного полимера).

Преимущество ФОБ в высокой влагоустойчивости, что обеспечивает продолжительный срок службы в различных условиях, позволяет использовать ламинированный фанерный лист для опалубки, ФОБ не подвержена воздействию плесени и грибка, не теряет своих свойств при многократном использовании.

ФОБ применяется в автомобиле-, вагоно- и судостроении, мебельной промышленности, для изготовления рекламных конструкций.

Кроме того, ФОБ пригодна для изготовления конструктивов на детских и спортивных площадках, внутренней облицовки пассажирского и грузового транспорта, ж/д вагонов и судов, для возведения внутренних стен и перегородок.

Справка

ООО «Красфан» было создано в 2016 году с целью привлечения инвестиций и восстановления производства фанеры на бывшем Енисейском фанерном комбинате (ЕФК), имущество которого было приобретено с торгов за 0,6 млрд рублей. На начало 2021 г. объем инвестиций в проект составил 2,4 млрд рублей. Segezha Group в октябре 2021 объявила о сделке по приобретению активов ООО «Интер Форест Рус» у инвестиционной компании Bonum Capital, куда входил и «Красфан».

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Автор: Петр Савельев
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