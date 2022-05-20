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Площадь лесных пожаров продолжает расти: плюс 3 тыс. га за сутки

Площадь лесных пожаров продолжает расти: плюс 3 тыс. га за сутки
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярском крае продолжает расти площадь пожаров на землях лесного фонда.

#НОВОСТИ

По состоянию на утро 20 мая в крае зафиксировано 59 пожаров на площади 18,5 тыс. га. Вчера сообщалось о 34 пожарах на 15,4 тыс. га, днем ранее — 33 на 13,6 тыс. га, 17 мая — 14 на 5,6 тыс. га, — сообщают в правительстве региона.

Лес горит в Енисейском, Емельяновском, Манском, Большемуртинском, Богучанском, Казачинском, Нижнеингашском, Сухобузимском, Бирилюсском, Ермаковском, Кежемском, Мотыгинском, Балахтинском, Тасеевском, Абанском, Шушенском, Большеулуйском, Уярском, Дзержинском, Березовском районах, а также в Тюхтетском и Пировском муниципальных округах.

В тушении участвуют специалисты Лесопожарного центра, резерв Авиалесоохраны, арендаторы, сотрудники лесничеств — всего более 4 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.

За сутки ликвидировано 19 пожаров на площади 2,7 тыс. га в 13 муниципалитетах.

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Автор: Петр Савельев
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