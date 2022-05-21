На АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензин
На красноярских заправках КНП подешевел бензин почти на 5 процентов.
Сейчас АИ-92 стоит 45,9 рублей против 48,5 рублей ранее.
АИ-95 — 49,4 рубля против 52 рублей ранее.
В компании сообщают, что изменение связано со снижением стоимости топлива благодаря стабилизации цен на бирже и снижению ключевой ставки Центробанка.
Еще дешевле бензин на АЗС «Газпроме» — АИ-92 немногим выше 45, АИ-95 — 49,35 рубля за литр.
В последний раз цены на топливо менялись в марте 2022 — тогда на большей части АЗС цена выросла.
Читайте далее
-
Власти Красноярского края ищут инвестора «Красноярскнефтепродукту»
Власти Красноярского края предварительно оценили госпакет акций «Красноярскнефтепродукта» — компании, которая владеет самой большой в регионе сетью АЗС.22.04.2022Новости ДККрасноярск
-
Борис Золотарев: стремимся к европейскому сервису
Жители и гости региона, чей маршрут лежит на юг Красноярского края, уже отметили качественно новый уровень придорожного сервиса на автозаправочных станциях «Красноярскнефтепродукт».04.03.2022Новости ДККрасноярск
-
Красноярский край продаст свою долю в Красноярскнефтепродукте
Сделку планируют провести в 2022 году. Сейчас ее в первом чтении согласовали с краевым Заксобранием.24.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Бензин в Красноярске подорожал до 60 рублей
Ценники сменили почти все автозаправочные станции города. Где-то стоимость топлива выросла на копейки, а где-то — сразу на рубли. Самый сильный скачок цен произошёл в сети «25 часов».17.08.2021Новости ДККрасноярск