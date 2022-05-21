На АЗС самой крупной сети КНП Красноярска подешевел бензин

На красноярских заправках КНП подешевел бензин почти на 5 процентов.

Сейчас АИ-92 стоит 45,9 рублей против 48,5 рублей ранее.

АИ-95 — 49,4 рубля против 52 рублей ранее.

В компании сообщают, что изменение связано со снижением стоимости топлива благодаря стабилизации цен на бирже и снижению ключевой ставки Центробанка.

Еще дешевле бензин на АЗС «Газпроме» — АИ-92 немногим выше 45, АИ-95 — 49,35 рубля за литр.

В последний раз цены на топливо менялись в марте 2022 — тогда на большей части АЗС цена выросла.

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