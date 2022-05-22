Сенатор Клишас не считает, что рубль реально укрепился

Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда, заявил, что об укреплении рубля можно будет говорить, когда граждане смогут купить валюту по биржевому курсу.

О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», — пишет сенатор в своем TГ-канале.

Рубль в пятницу продолжил рост относительно доллара и в очередной раз обновил максимальные значения.

Курс доллара расчетами «завтра» к закрытию биржи упал до 60,23 рубля, евро до 62,8 рубля.

На данный тренд никак не повлияло решение Центробанка о смягчении временного порядка операций с наличной валютой — теперь банки смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную инвалюту, кроме долларов и евро.

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