Сенатор Клишас не считает, что рубль реально укрепился
Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда, заявил, что об укреплении рубля можно будет говорить, когда граждане смогут купить валюту по биржевому курсу.
О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», — пишет сенатор в своем TГ-канале.
Рубль в пятницу продолжил рост относительно доллара и в очередной раз обновил максимальные значения.
Курс доллара расчетами «завтра» к закрытию биржи упал до 60,23 рубля, евро до 62,8 рубля.
На данный тренд никак не повлияло решение Центробанка о смягчении временного порядка операций с наличной валютой — теперь банки смогут без ограничений продавать россиянам любую наличную инвалюту, кроме долларов и евро.
Читайте далее
-
Полный провал: сенатор Клишас жестко высказался о программе импортозамещения
Такое мнение высказал Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, в своем Telegram-канале.19.05.2022Новости ДККрасноярск
-
В сеть слили данные Ксении Собчак, Михаила Шаца, губернатора Усса и членов их семей
Хакеры, которые после утечки разместили данные клиентов «Яндекс.Еды» в сети, добавили информацию из других источников.18.05.2022Новости ДККрасноярск
-
ГосСОПКА: место встречи изменить нельзя
Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края, предлагает обязать бизнесы в законодательном порядке подключиться к платформе ГосСОПКА.
-