Курс на Китай: красноярскому бизнесу нужны специалисты с китайским языком
За год в крае спрос на таких профессионалов вырос почти вдвое. А по некоторым направлениям — в четыре раза.
В апреле 2022 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка, опубликованных компаниями Красноярского края, по отношению к апрелю 2021-го выросло на 44%. Такие данные опубликовал кадровый портал hh.ru.
Чаще всего в регионе искали переводчиков, логистов в сфере пиломатериалов, менеджеров ВЭД, преподавателей китайского языка, специалистов по экспорту и международным грузоперевозкам и др.
По Сибири же в целом рост год к году составил 49%. Чаще других таких специалистов искали компании из следующих сегментов:
- энергетика — +300% год к году;
- управление активами — +212%;
- СМИ, реклама, маркетинг и PR — +183%%
- госсектор — +167%%
- тяжелое машиностроение — +118%;
- производство продуктов питания — +112%;
- производство и продажа бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники — +97%;
- агропромышленный комплекс — +95%;
- производство промоборудования — +97%)
- образование — +67%;
- логистика — +56%;
- автопредприятия — +54%.
Примечательно, что, при таком росте спроса на специалистов с китайским языком, наибольшую цену (ежемесячная зарплата на руки) работодатели готовы платить за преподавателей 45 000 — 75 000 тыс. рублей и переводчиков — от 50 000 рублей.
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