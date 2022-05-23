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Курс на Китай: красноярскому бизнесу нужны специалисты с китайским языком

Курс на Китай: красноярскому бизнесу нужны специалисты с китайским языком
Иллюстрация: pixabay.com

За год в крае спрос на таких профессионалов вырос почти вдвое. А по некоторым направлениям — в четыре раза.

#НОВОСТИ
В апреле 2022 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка, опубликованных компаниями Красноярского края, по отношению к апрелю 2021-го выросло на 44%. Такие данные опубликовал кадровый портал hh.ru.
 
Чаще всего в регионе искали переводчиков, логистов в сфере пиломатериалов, менеджеров ВЭД, преподавателей китайского языка, специалистов по экспорту и международным грузоперевозкам и др.
 
По Сибири же в целом рост год к году составил 49%. Чаще других таких специалистов искали компании из следующих сегментов:
  • энергетика — +300% год к году;
  • управление активами — +212%;
  • СМИ, реклама, маркетинг и PR — +183%%
  • госсектор — +167%%
  • тяжелое машиностроение — +118%;
  • производство продуктов питания — +112%;
  • производство и продажа бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники — +97%;
  • агропромышленный комплекс — +95%;
  • производство промоборудования — +97%)
  • образование — +67%;
  • логистика — +56%;
  • автопредприятия — +54%.
Примечательно, что, при таком росте спроса на специалистов с китайским языком, наибольшую цену (ежемесячная зарплата на руки) работодатели готовы платить за преподавателей 45 000 — 75 000 тыс. рублей и переводчиков — от 50 000 рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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