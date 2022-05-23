Курс на Китай: красноярскому бизнесу нужны специалисты с китайским языком

За год в крае спрос на таких профессионалов вырос почти вдвое. А по некоторым направлениям — в четыре раза.

В апреле 2022 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка, опубликованных компаниями Красноярского края, по отношению к апрелю 2021-го выросло на 44%. Такие данные опубликовал кадровый портал hh.ru.

Чаще всего в регионе искали переводчиков, логистов в сфере пиломатериалов, менеджеров ВЭД, преподавателей китайского языка, специалистов по экспорту и международным грузоперевозкам и др.

По Сибири же в целом рост год к году составил 49%. Чаще других таких специалистов искали компании из следующих сегментов:

энергетика — +300% год к году;

управление активами — +212%;

СМИ, реклама, маркетинг и PR — +183%%

госсектор — +167%%

тяжелое машиностроение — +118%;

производство продуктов питания — +112%;

производство и продажа бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники — +97%;

агропромышленный комплекс — +95%;

производство промоборудования — +97%)

образование — +67%;

логистика — +56%;

автопредприятия — +54%.

Примечательно, что, при таком росте спроса на специалистов с китайским языком, наибольшую цену (ежемесячная зарплата на руки) работодатели готовы платить за преподавателей 45 000 — 75 000 тыс. рублей и переводчиков — от 50 000 рублей.

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