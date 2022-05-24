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Смотровую площадку на Николаевской сопке закрывают. Временно

Смотровую площадку на Николаевской сопке закрывают. Временно
Иллюстрация: krasmetro.media

Там пройдёт сервисное обслуживание, которое продлится две недели. Об этом рассказали в туристском информационном центре края. С 26 мая по 8 июня проезд на сопку будет запрещён.

#НОВОСТИ

На популярном объекте частично заменят светодиодную ленту, проведут профилактику коррозии металлических конструкций, покроют маслом деревянные поручни на стеклянных ограждениях и лестницах, ведущих к амфитеатру.

Напомним, площадка на Николаевской сопке была открыта для туристов в марте 2021 года. Смотровая находится на 505 метрах над уровнем моря — самой высокой точке города.

Ранее DK.RU сообщал, что Николаевская сопка оказалась в числе самых популярных мест отдыха у красноярцев. За в 2020 — 2021 годы количество туристов, посетивших эту локацию, выросло на 83%.

Большим спросом у горожан также пользуется канатно-кресельная дорога, которая работает на сопке с сентября прошлого года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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