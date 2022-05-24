Счетная палата: Театр оперы и балета — «планово-убыточное учреждение»

Счетная палата озвучила итоги проверки деятельности КГАУ «Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского» за 2021.

Аудиторы отметили, что в 2021 театром израсходовано 0,86 млн рублей.

Основной источник финансирования учреждения — средства краевого бюджета, из которых 70% выделяется на фонд заработной платы.

В 2021 на сцене театра поставлено шесть новых спектаклей. Расходы на создание спектаклей составили 85 млн. рублей. Это в два раза больше, чем за 2019 и 2020 вместе взятые. В целом театр — «планово-убыточное учреждение», — отмечается в докладе аудитора.

Проверка счетной палаты края установила высокий износ движимого имущества, дефицит площадей и музыкальных инструментов — что подтверждается фактами аренды помещений для хранения декораций, под склады, для проведения репетиций, аренды оборудования для проведения спектаклей, выплатой компенсации сотрудникам театра за использование личных музыкальных инструментов.

Также аудиторы выявили, что здание театра находится в «ограниченно-работоспособном состоянии с отдельными конструктивными элементами, находящимися в аварийном техническом состоянии».

Потребность в средствах на проведение реконструкции здания учреждением не оценивалась.

Региональная счетная палата обращает внимание Минкульта края на необходимость произвести оценку соответствия гастрольной деятельности театра в контексте «удовлетворения потребностей населения» в услугах учреждения.

По итогам контрольного мероприятия счетная палата Красноярского края сформулировала предложения правительству и Минкульту края.

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