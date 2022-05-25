«Из облаков к лампе»: куда движется ИТ-рынок Красноярска

«Деловой квартал» провел дискуссионный клуб, на который собрал красноярских представителей различных отраслей IT.

С началом украинских событий, отрасль информационных технологий столкнулась с новыми вызовами. О том, что происходит в этом сегменте красноярского бизнеса, специалисты отрасли говорили на дискуссионном клубе, который провел журнал «Деловой квартал».

Встреча прошла в отеле Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, который является давним партнером издания. На нее собрались представители различных сфер ИТ-технологий — от вендоров до разработчиков программного обеспечения. Модератором был пригашен основатель проекта «Фабрика решений» Анатолий Фомин.

До не давнего времени мы жили в эпоху цифрового шика. В нашем распоряжении были десятки, если не сотни сервисов, которыми мы пользовались ежедневно и даже не замечали этого. Большей части их этого мы лишились в одну минуту. Но при этом открылись и некоторые возможности», — начал встречу Фомин.

Фото: DK.RU

В ходе разговора собравшиеся обсудили с какими вызовами столкнулись их компании после событий 24 февраля, куда это уже привело отрасль и то, какие выходы из сложившегося положения они видят. Касалось это четырех основных направлений: от чего пришлось отказаться и чем компенсировать эти потери, что происходит с кадрами и заказами, возможно ли столь продвигаемое ныне импортозамещение в ИТ и, конечно, работает ли господдержка в этой области.

По итогу, эксперты сошлись в том, что красноярский сектор ИТ (как, в общем, и сибирский в целом) еще не ощутил в полной мере всех санкционных последствий.

Европейскую часть российского ИТ-рынка сейчас сильно лихорадит. До нас же это пока не докатилось, но обязательно дойдет. Чуть позже», — сказал генеральный директор компании «АБС — Красноярск» Юрий Шнорр.

Еще одним общим выводом дискуссии стало то, что сейчас настало время возвращения к «ламповости» — частичных отказов от самых современных технологий (например, облаков), в пользу уже проверенных и опробованных в прошлом (возврат к корпоративным серварам).

Правда, лампа вкручивается с трудом и не везде», — не без горькой иронии отметили собравшиеся.

Подробнее о прошедшем дискуссионном ИТ-клубе «Делового квартала» можно будет почитать в ближайшем номере журнала, который выйдет 30 мая 2022 года.

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