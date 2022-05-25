«Из облаков к лампе»: куда движется ИТ-рынок Красноярска
«Деловой квартал» провел дискуссионный клуб, на который собрал красноярских представителей различных отраслей IT.
До не давнего времени мы жили в эпоху цифрового шика. В нашем распоряжении были десятки, если не сотни сервисов, которыми мы пользовались ежедневно и даже не замечали этого. Большей части их этого мы лишились в одну минуту. Но при этом открылись и некоторые возможности», — начал встречу Фомин.
Европейскую часть российского ИТ-рынка сейчас сильно лихорадит. До нас же это пока не докатилось, но обязательно дойдет. Чуть позже», — сказал генеральный директор компании «АБС — Красноярск» Юрий Шнорр.
Правда, лампа вкручивается с трудом и не везде», — не без горькой иронии отметили собравшиеся.
Одним из главных бенефициаров нового кризиса стала ИТ-отрасль. В числе ключевых мер поддержки - нулевая ставка по налогу на прибыль до 2024 года и отсрочка от призыва на военную службу для айтишников.
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