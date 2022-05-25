Сергей Журавлев: «Красноярцы прошли пик роста цен в начале весны»

Ценовая лихорадка последних месяцев сменилась затишьем. Надолго ли и с чем это связано - вот главные вопросы.

После введения санкций в отношении России начались изменения в экономике, которые, по мнению экспертов, должны были сопровождаться значительным ростом цен. О том, сбываются ли эти прогнозы, а также о ситуации на потребительских рынках, инфляции в крае и стране и мерах воздействия на нее DK.RU поговорил с управляющим красноярским отделением Банка России Сергеем Журавлевым.

— Сергей Николаевич, что происходит с ценами в этом году? Инфляция закрепилась на уровне двузначных цифр?

Да, в феврале и марте потребительские рынки серьезно лихорадило. После того как были объявлены санкции, в том числе в отношении Центрального банка, на финансовом рынке начались волнения. Вы помните, люди пошли закрывать вклады, забирать деньги, банкоматы опустошались, то же самое происходило с полками магазинов. Люди покупали товары впрок, формировали запасы лекарств, продуктов длительного хранения, приобретали технику, переживая, что она вырастет в цене. Процесс этот был очень быстро купирован. На внеочередном заседании Совета директоров Банка России было принято решение поднять ключевую ставку сразу с 9,5% до 20%. Это было сделано своевременно, и угроза финансовой стабильности была снята. Тем не менее ажиотажный спрос сказался на ценах, они значительно выросли. Так происходит, когда спрос превышает предложение. Но есть все основания полагать, что мы прошли максимальный рост цен именно в марте. В апреле мы уже наблюдали, как недельный рост цен замедлялся по мере снятия ажиотажного спроса.

— Объясните, пожалуйста, более детально механизм воздействия ключевой ставки на изменение цен?

Что происходило в марте. Люди находились в состоянии неопределенности и переживали, что какие-то товары исчезнут с прилавков, станут дефицитными, какие-то сильно вырастут в цене. В такой период многие принимают решение купить каких-то товаров больше, с запасом, поменять технику, машину, сделать другие крупные приобретения. В ситуации, когда ставки в экономике низкие, для решения этих вопросов можно взять недорогой кредит или снять деньги со вклада, не переживая потерять доход в несколько процентов годовых. И когда Банк России экстренно поднял ключевую ставку, коммерческие банки вслед за этим подняли ставки по вкладам и кредитам. В такой ситуации тактика потребителей меняется, человек начинает думать — не положить ли деньги во вклад под высокий процент. И кредит брать тоже уже задумается, надо ли столько переплачивать. Это, конечно, неудобно потребителям и особенно бизнесу, когда кредиты становятся дорогими. Но дешевые кредиты не сыграют на руку потреблению в условиях, когда предложение товаров на рынке ограничено. Они будут «играть в свои ворота» — будут подстегивать рост цен.

— Судя по снижению ключевой ставки уже дважды, эксперты Банка России видят, что эти угрозы снимаются?

Именно так. Действительно, ставка снижалась уже дважды — на внеочередном и плановом заседаниях Совета директоров Банка России, каждый раз на 3 процентных пункта. Это тоже достаточно неординарные решения, и существенные изменения. Таким образом, с ключевой ставки сняли надбавку, которая была призвана купировать риски и выполнила свою роль.

— От более масштабных вопросов предлагаю перейти к нашим местным. Что у нас в крае происходит с инфляцией?

Наш край не стал исключением и находился в той же динамике изменения цен. В марте у нас годовая инфляция увеличилась с 9,8% до 18,6%. Как вы говорите, перешла в разряд двузначных цифр за месяц. В апреле мы уже видим существенное замедление. Изменилась инфляция менее чем на один процентный пункт и составила 19,3%.

— Что влияло на инфляцию в апреле в нашем регионе?

Ограничения в поставках товаров из-за рубежа и сбои в них. Вместе со всей страной мы проходим период трансформации. Экономика приспосабливается к новым условиям. Заново выстраиваются логистические цепочки. У производителей и поставщиков растут издержки. Но мартовские потрясения с давлением ажиотажного спроса позади.

— Что-то позитивное в изменении цен можем отметить? Может, что-то дешевело?

Есть и такие примеры. Например, яйца дешевели. А помните, что творилось в магазинах с сахаром в марте. Наши торговые сети выстояли настоящий потребительский штурм. В апреле с исчерпанием ажиотажного спроса рост цен на сахар замедлился.

— Почему вы не упоминаете такой фактор, влияющий на снижение цен, как укрепление рубля?

Очень верное уточнение. Укрепление рубля сыграло на уменьшении темпов прироста цен на электробытовую технику, телевизоры, компьютеры и смартфоны. Справедливости ради скажу, что это произошло не только из-за курсовых изменений, но и из-за снижения того же спроса. В марте, кто хотел и волновался, купили технику, в апреле ситуация стабилизировалась. Кстати, с автомобилями динамика аналогичная. Спрос спадает, рост цен замедляется.

— Бензин стал дешеветь, я не ошибаюсь?

Да, определенные положительные ценовые тенденции можно здесь отметить. Сократился экспорт топлива, большие объемы стали поступать на внутренний рынок. В результате рост цен на бензин и дизельное топливо замедлился, усилилось снижение стоимости газового моторного топлива.

— А если говорить о прогнозах?

Годовая инфляция продолжит расти, но более умеренными темпами. На инфляцию в 2022 году будут влиять ограничения со стороны предложения. Бизнес будет менять свои схемы работы, выстраивать новые логистические пути, решать вопросы импортозамещения. В условиях, когда предложение сокращается быстрее спроса, инфляционное давление будет сохранятся. Рост цен на конец года может находиться в диапазоне 18–23%. Отмечу, что в эти показатели уже вошло произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте. В последующем мы прогнозируем замедление роста цен. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит снижение инфляции до 5–7% в 2023 году и ее возвращение к цели в 2024 году.

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