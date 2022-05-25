Голливуд отдыхает: пальмы с туями выходят на променад

Региональный центр на летний период украсят кадками с экзотическими субтропическими растениями.

В Красноярске из теплиц начали выставлять в скверы, парки и другие общественные пространства туи и пальмы. В 2022 аномально теплая весна позволяет разместить теплолюбивые растения на открытом воздухе раньше обычного.

Первая партия туй традиционно уехала на ул. Дзержинского. А пальмам, как показала практика, нужно больше влажности, поэтому их будут устанавливать поближе к воде — у фонтанов и на набережных. Первые пальмы также отвезут в сквер Дзержинского и поставят возле фонтанов-шаров», — сообщают в мэрии.

Каждый год на улицы мегаполиса выставляют 141 пальму и 56 туй.

Перед этим растения адаптируют к открытой атмосфере — их выставляют из теплиц сначала на несколько часов, потом на целый день, после на круглые сутки.

Ухаживать за пальмами и туями будут сотрудники Зеленхоза.

Процесс расстановки деревьев по локациям займет порядка двух недель.

Деревья обычно убирают до начала октября.

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