Голливуд отдыхает: пальмы с туями выходят на променад
Региональный центр на летний период украсят кадками с экзотическими субтропическими растениями.
В Красноярске из теплиц начали выставлять в скверы, парки и другие общественные пространства туи и пальмы. В 2022 аномально теплая весна позволяет разместить теплолюбивые растения на открытом воздухе раньше обычного.
Первая партия туй традиционно уехала на ул. Дзержинского. А пальмам, как показала практика, нужно больше влажности, поэтому их будут устанавливать поближе к воде — у фонтанов и на набережных. Первые пальмы также отвезут в сквер Дзержинского и поставят возле фонтанов-шаров», — сообщают в мэрии.
Каждый год на улицы мегаполиса выставляют 141 пальму и 56 туй.
Перед этим растения адаптируют к открытой атмосфере — их выставляют из теплиц сначала на несколько часов, потом на целый день, после на круглые сутки.
Ухаживать за пальмами и туями будут сотрудники Зеленхоза.
Процесс расстановки деревьев по локациям займет порядка двух недель.
Деревья обычно убирают до начала октября.
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