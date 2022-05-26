О, мой гольф! «Деловой квартал» приглашает в «Орлиные холмы»

Партнерская встреча издания «Деловой квартал» в Красноярске прошла в виде гольф-тренировки.

Этим летом «Деловой квартал» изменил формат и площадку традиционного события — бизнес-пикника под открытым небом.

Мы придумали это событие в 2019 году и начали с легкой, коктейльной вечеринки на закате, не претендуя ни на какие особые смыслы. Просто собрались и порадовались летнему теплому вечеру. Два года площадкой события становился Белый замок альпийского поселка «Шамони», за что мы признательны этому чудесному месту. Но в этом году мы решили, что пора масштабировать пикник. Причем не только по количеству гостей, но и по смыслам», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Организатор подчеркивает, что теперь бизнес-пикник пройдет в формате семейного фестиваля. Издание приглашает гостей — своих читателей, подписчиков, партнеров, вместе с семьями.

Будем рады видеть семьи в полном сборе. И детей, и старшее поколение. Постараемся, чтобы каждый нашел у нас для себя что-то интересное», — продолжает Юлия Чанчикова.

Новый формат потребовал новую площадку. Бизнес-пикник в 2022 пройдет в гольф-клубе «Орлиные холмы». Именно поэтому партнерское препати события прошло в тренировочном клубе Golfstation, который находится в арт-пространстве «Квадрат». Здесь с партнерами проекта встретились амбассадоры гольфа — Алена Демкина, куратор проекта «Юдинская долина», Игорь Башкатов, генеральный директор дизайн-студии «Арт-Стиль» и Валерий Чебин, президент Федерации гольфа Красноярского края.

По словам Алены Демкиной, Красноярск активно развивается как столица гольфа за Уралом. Именно с этим связано особое место гольфа в новом экопарке «Юдинская долина».

Турнир по мини-гольфу станет фишкой бизнес-пикника, наряду с TEDx, фабрикой рисунка, различными спортивными, познавательными и творческими площадками. Также гостей пикника ждет фуд-корт, подарки, розыгрыши и выступление кавер-группы.