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Красноярские приставы арестовали 10 автомобилей различных иномарок

Красноярские приставы арестовали 10 автомобилей различных иномарок
Иллюстрация: Яндекс

Ситуация случилась в одном из красноярских автосалонов. Общая сумма арестованных автомашин — более 19 млн рублей.

#НОВОСТИ

Приставы взялись за машины после того, как в управление поступило 13 исполнительных листов в отношении компании. Самый дорогой арестованный автомобиль — Toyota Camry, машину оценили в 4 млн рублей.

Сейчас иномарки находятся на хранении у представителя должника. Если владелец автосалона попробует вызволить машины, ему грозит уголовная ответственность.

Автомобили оставили на ответственное хранение представителю должника, но предупредили, что за незаконные действия в отношении арестованных машин может грозить уголовная ответственность.

В дальнейшем автомашины будут выставлены на торги.

 

Автор: Петр Савельев
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