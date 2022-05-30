«Софи в стране чудес» появится в Красноярске

«Мы инвестируем в детство» — для Группы компаний «Троя» это реальная стратегия, этапами которой становятся новые парки на карте Красноярска.

Группа компаний «Троя» в лице управляющего парками Марины Корольковой занимается несколькими проектами, связанными с индустрией развлечений и общественного досуга. Такие проекты компании, как парк семейного отдыха «Троя-парк» в Октябрьском районе Красноярска и Активити парк семейного отдыха «Grek Land» в Советском районе, уже давно стали визитной карточкой и душой предприятия. Все парки отличаются особым подходом компании к чистоте, качеству и безопасности, а также яркостью и детальным подходом в оформлении и дизайне. Группа компаний «Троя» в лице управляющего паркамизанимается несколькими проектами, связанными с индустрией развлечений и общественного досуга. Такие проекты компании, как парк семейного отдыха «Троя-парк» в Октябрьском районе Красноярска и Активити парк семейного отдыха «Grek Land» в Советском районе, уже давно стали визитной карточкой и душой предприятия. Все парки отличаются особым подходом компании к чистоте, качеству и безопасности, а также яркостью и детальным подходом в оформлении и дизайне.

Следующим по величине инвестиционным проектом группы компаний «Троя» в августе 2021 года стал уникальный вечнозеленый парк «Юкка», в котором главными героями выступили огромные динозавры, изготовленные в стиле топиари.

Парк «Юкка» — это огромное арт-пространство и игровая площадка для детей всех возрастов, а также их родителей. Главный элемент — огромный вулкан диаметром 12 метров, из жерла которого идет цветной дым, а внутри вулкана гости смотрят документальные фильмы и мультфильмы про динозавров. На территории парка расположилось отдельное пространство, где живут кролики, с которыми можно взаимодействовать в открытом доступе, в том числе кормить. Большое количество фотолокаций, огромная песочница с осьминогом внутри, игровой комплекс с горками, качелями, спортивным батутом и бассейном с шарами. В этом сезоне парковая территория расширилась, и гостей ждут такие аттракционы, как водный мир, электромобили, большой надувной батут, а также зона летнего кафе.

Новый парк «Софи в стране чудес» откроется на зеленой территории «Троя-парка». Как и в случае с парком «Юкка», его созданием — от проектирования до воплощения — занималась производственная компания «Матео». В основе проекта вновь концепция топиари-парка — оригинальные фигуры, покрытые декоративным газоном.

По словам Романа Музеникова, руководителя производственной компании «Матео», уже заканчивая строительство «Юкка-парка», компания задумалась над концепцией следующего: По словам, руководителя производственной компании «Матео», уже заканчивая строительство «Юкка-парка», компания задумалась над концепцией следующего:

— Для нас было важным, чтобы парк был таким же интерактивным, как «Юкка-парк», чтобы в нем было интересно мальчикам и девочкам разных возрастов. Более того, чтобы и взрослые там чувствовали себя детьми и при этом активно и комфортно проводили время всей семьей. В поиске универсальной и интересной идеи нам помогла моя младшая сестра Софи. Наблюдая за разнообразием ее интересов, мы подумали, что в новом проекте не стоит концентрироваться на какой-то узкой тематике, а наоборот, нужно взять за основу удивительную и разнообразную детскую фантазию и создать по ее мотивам парк, каждая зона которого будет воплощением этих фантазий. Так появилась концепция «Софи в стране чудес».

Заканчивая проект, мы в полной мере были удовлетворены выбранной нами концепцией парка, ведь она позволила реализовать массу интересных задумок.

Парк находится на территории тенистого парка «Троя». Это природная зеленая зона с отсыпанными дорожками. Что касается наполнения парка, здесь компании «Матео» удалось в полной мере реализовать задуманное. Огромный паровоз для путешествий в страну чудес, карета для маленьких принцесс, гигантская морская черепаха, лабиринт с мороженым и многое другое… Если фишкой «Юкки» помимо фирменных динозавров стали живые кролики, то в «Софи» тоже есть уголок живой природы — сказочный пруд в виде гигантской раковины, в котором плавают золотые карпы, и их при желании можно покормить. Здесь легко можно провести целый день — играть, дружить, отдыхать и веселиться. Если же хочется перекусить, в парке работает детская закусочная «Лаборатория вкусов», стилизованная под лабораторию веселого ученого.

— Когда создаешь парк, который будет посвящен твоей младшей сестре, вкладываешь особенно много сил, — говорит Роман Музеников, — ведь это без преувеличения большая ответственность. Помимо этого дополнительную ответственность накладывал и тот факт, что на открытии предыдущего парка мы заявили, что каждый следующий наш проект будет еще интересней, профессиональней и сложней.

Рассказывая об открытии «Софи-парка», Роман Музеников поделился непростой историей его запуска.

— Безусловно, начиная проект, мы отталкивались от наличия сильной команды профессионалов, в которой мы уверены.Формирование бюджета таких проектов — это всегда ответственный момент, так как приходится учитывать огромное количество нюансов, ведь наша компания комплексно реализует проекты парков — от созданиия идеи и отрисовки первых эскизов до производства, строительства и ввода в эксплуатацию. Поэтому в бюджет проекта мы всегда закладываем непредвиденные расходы. И они случились, так как с февраля цены на строительные и производственные материалы, а также комплектующие, резко пошли вверх, стоимость некоторых позиций в момент выросла в 2,5 раза. В итоге общая стоимость проекта выросла на 45 %. Если быть честным, в какой-то момент были мысли временно приостановить проект и дождаться окончания турбулентности на рынке строительных материалов. После ряда переговоров с командой, учитывая все нюансы и ответственность, нами было принято решение о продолжении работы с привлечением в проект дополнительных средств, несмотря на то что горизонты его окупаемости, и без того немаленькие, также значительно выросли. В конечном итоге мы рады принятому в тот момент решению, ведь оно вписывается в стратегию нашего бизнеса, который нацелен на долгосрочное развитие и вклад в будущие поколения детей.

— Учитывая короткий летний сезон, парки окупаются очень долго, при этом требуют больших вложений. «Но для нас это история о детских мечтах, родительской заботе, нашем общем будущем, влиять на которое мы можем, только отдавая, с любовью и надеждой», — говорит Марина Королькова.

Во всех парках создана особая атмо-сфера, благодаря развлечениям для людей разных возрастов, вкусов и предпочтений. Например, все лето на протяжении пяти лет в «Троя-парке» с 10.00 проходят летние спортивные мероприятия (танцы, зарядка с участием профессиональных фитнес-тренеров). В зоне летней библиотеки детям читают книги — проект реализован совместно с районной библиотеки им. Толстого. Изюминкой всех парков неизменно являются бесплатные анимационные программы, специально разработанные для каждой территории детства. На выходных маленькие посетители веселятся на дискотечных марафонах, смотрят кукольные спектакли и получают подарки.

— Так и 1 июня, в один из самых главных праздников детства, в наших парках будет особая атмосфера беззаботного озорства и познавательного веселья. Основными центрами притяжения станут главные сцены наших парков. Мы подготовили не просто детскую, а семейную программу, которая привлечет людей разных поколений. Шоу-программы будут веселыми, завораживающими и полезными, поэтому каждый присутствующий найдет что-то интересное именно для себя, — говорит Марина Королькова.

Приглашаем всех в яркое детство!