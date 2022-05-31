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Красноярск оказался среди лидеров по банковской доступности

Красноярск оказался среди лидеров по банковской доступности
Автор фото: Peggy_Marco . Иллюстрация: pixabay.com

В рейтинге городов он обогнал Новосибирск, Санкт-Петербург и даже Москву.

#МНЕНИЯ
Красноярск занял вторую строчку в рейтинге городов России по обеспеченности банковской инфраструктурой. Об этом сообщает «Континент Сибирь», со ссылкой на исследование аналитической компании Marketing Logic.
 
На первом месте рейтинга идет Казань. В ней на 10 тыс. населения приходится 8 банков и 29 банкоматов. Красноярск отстал от лидера лишь по первому параметру — 6 банков. Третье место за Екатеринбургом — 6 и 28 соответственно.
 
Примечательно, что от тройки лидеров существенно отстали Москва и Санкт-Петербург, занявшие 14 и 15 позицию соответственно. В Новосибирске дела чуть лучше, но выше 12-й строчки ему подняться не удалось.
 
Красноярск оказался среди лидеров по банковской доступности 1
Источник: Marketing Logic
 
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Автор: Петр Савельев
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