Поле возможностей красноярского края

Конкуренция городов и регионов — реальность, в которой мы живем в последнее время. Инвестиции и люди. Именно за них бьются города-миллионники и субъекты Федерации.

Причем инвестиции здесь вторичны. Это скорее инструмент. Главное же — люди. Чтобы привлечь и удержать как предпринимателей и специалистов, так и молодежь, города должны быть комфортными, привлекательными и даже столичными.

Столичность формируют городская среда, общественные пространства, уникальные рекреационные зоны. Например, ландшафтный парк, объединяющий рекреационную, научную и спортивную зоны. Причем спорт здесь представлен гольф-полем мирового уровня. Такова вкратце концепция большого регионального проекта «Юдинская долина».

Ландшафтный парк площадью более 200 га разместится в Октябрьском районе Красноярска на территории бывшей плодово-ягодной станции.

Его рекреационная часть предназначена для отдыха горожан — экотропы, детские локации, территории для пикников, сады с сезонными полевыми цветами, а также сад, в котором гости парка смогут собирать ягоды и фрукты.

Научный кластер расположится на площади не менее чем 10 га. На этой территории будут выращивать саженцы яблок, груш, смородины и сливы.

Третья зона предназначена для занятий горожан спортом. Именно здесь в том числе расположится гольф-поле — уникальная составляющая экопарка.

Формирование зеленого паркового пояса — важный элемент градостроительной политики и развития Красноярска. Сейчас в него входят Гремячая грива, национальный парк «Столбы», Торгашинский хребет и Николаевская сопка. «Юдинская долина» существенно расширит зеленый парковый пояс, причем за счет не только гектаров природного благоустроенного ландшафта, но и нового смыслового наполнения рекреационного пространства. Так, например, проект объединит на одной территории ученых и садоводов. Напомним, красноярские ученые неоднократно обращались к властям с просьбой восстановить плодово-ягодную станцию. «Юдинская долина» дает возможность это сделать.

Название «Юдинская долина» выбрано не случайно. Именно в этих местах до революции находилась дача Геннадия Юдина, известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника, мецената, создавшего крупнейшую в Сибири частную библиотеку.

Не случайно важной частью экопарка станет и гольф-поле. Этот вид спорта развивается в крае более 10 лет. Действуют гольф-клуб «Орлиные холмы», зимний центр гольфа «Арена героев», гольф-поле СФУ, тренировочный центр Golfstation.

Члены сборной края по гольфу в прошлом сезоне выиграли Кубок России, а также первенство и чемпионат страны. Гольфом занимается достаточно много детей в городе. В Красноярске сформировано настоящее гольф-сообщество, именно от него исходила инициатива создания нового современного гольф-поля. Членам сборной края нужно тренироваться на современном домашнем поле, чтобы быть конкурентными на федеральных соревнованиях.

При этом надо понимать, что такие площадки, как гольф-поле мирового уровня, одновременно выводят этот вид спорта в регионе на международный уровень и кратно увеличивают туристический и инвестиционный потенциал края.

Отметим, мировое гольф-сообщество уже не первый год находится в поиске новых локаций, которые смогут расширить традиционную географию турниров. Поэтому «Юдинская долина» своим появлением может получить должное внимание организаторов со всего мира. Это в свою очередь вызовет интерес к смежным девелоперским проектам в Енисейской Сибири: в перспективе здесь могут возникнуть новые гостиницы, апартаменты, рестораны и другая новая инфраструктура премиум-уровня. А это и налоговые отчисления, и новые рабочие места.

Разумеется, «Юдинская долина» будет работать в синергии с другими точками притяжения. Региону есть что предложить туристам — Столбы, развивающийся Дивногорск, Ергаки, Шушенское, туры по Енисею.

Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина»: — Опыт мировой практики показывает, что реализация подобных проектов, включающих в себя синхронное развитие спортивной, научной и социальной сфер, дает значительный импульс для развития экономики региона. Это в свою очередь позволит улучшить качество жизни красноярцев за счет создания рабочих мест, благоустройства территории, создания нового высококлассного места для отдыха и спорта. Еще один на первый взгляд неочевидный фактор — появление новых возможностей для юных красноярцев. Гольф-клуб — это новые профессии. Необязательно становиться чемпионом по гольфу. Можно начать тренироваться и стать успешным тренером, гринкипером, кедди, быть востребованным как в Красноярске, так и в гольф-клубах по всей стране. В России есть недостаток людей этих профессий. Уже через несколько лет «Юдинская долина» может стать не только местом проведения значимых гольф-турниров и соревнований, но и центром притяжения взыскательных гольф-туристов со всей России благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию прилегающих территорий.