Поле возможностей красноярского края
Конкуренция городов и регионов — реальность, в которой мы живем в последнее время. Инвестиции и люди. Именно за них бьются города-миллионники и субъекты Федерации.
Причем инвестиции здесь вторичны. Это скорее инструмент. Главное же — люди. Чтобы привлечь и удержать как предпринимателей и специалистов, так и молодежь, города должны быть комфортными, привлекательными и даже столичными.
Столичность формируют городская среда, общественные пространства, уникальные рекреационные зоны. Например, ландшафтный парк, объединяющий рекреационную, научную и спортивную зоны. Причем спорт здесь представлен гольф-полем мирового уровня. Такова вкратце концепция большого регионального проекта «Юдинская долина».
Ландшафтный парк площадью более 200 га разместится в Октябрьском районе Красноярска на территории бывшей плодово-ягодной станции.
Его рекреационная часть предназначена для отдыха горожан — экотропы, детские локации, территории для пикников, сады с сезонными полевыми цветами, а также сад, в котором гости парка смогут собирать ягоды и фрукты.
Научный кластер расположится на площади не менее чем 10 га. На этой территории будут выращивать саженцы яблок, груш, смородины и сливы.
Третья зона предназначена для занятий горожан спортом. Именно здесь в том числе расположится гольф-поле — уникальная составляющая экопарка.
Формирование зеленого паркового пояса — важный элемент градостроительной политики и развития Красноярска. Сейчас в него входят Гремячая грива, национальный парк «Столбы», Торгашинский хребет и Николаевская сопка. «Юдинская долина» существенно расширит зеленый парковый пояс, причем за счет не только гектаров природного благоустроенного ландшафта, но и нового смыслового наполнения рекреационного пространства. Так, например, проект объединит на одной территории ученых и садоводов. Напомним, красноярские ученые неоднократно обращались к властям с просьбой восстановить плодово-ягодную станцию. «Юдинская долина» дает возможность это сделать.
Название «Юдинская долина» выбрано не случайно. Именно в этих местах до революции находилась дача Геннадия Юдина, известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника, мецената, создавшего крупнейшую в Сибири частную библиотеку.
Не случайно важной частью экопарка станет и гольф-поле. Этот вид спорта развивается в крае более 10 лет. Действуют гольф-клуб «Орлиные холмы», зимний центр гольфа «Арена героев», гольф-поле СФУ, тренировочный центр Golfstation.
Члены сборной края по гольфу в прошлом сезоне выиграли Кубок России, а также первенство и чемпионат страны. Гольфом занимается достаточно много детей в городе. В Красноярске сформировано настоящее гольф-сообщество, именно от него исходила инициатива создания нового современного гольф-поля. Членам сборной края нужно тренироваться на современном домашнем поле, чтобы быть конкурентными на федеральных соревнованиях.
При этом надо понимать, что такие площадки, как гольф-поле мирового уровня, одновременно выводят этот вид спорта в регионе на международный уровень и кратно увеличивают туристический и инвестиционный потенциал края.
Отметим, мировое гольф-сообщество уже не первый год находится в поиске новых локаций, которые смогут расширить традиционную географию турниров. Поэтому «Юдинская долина» своим появлением может получить должное внимание организаторов со всего мира. Это в свою очередь вызовет интерес к смежным девелоперским проектам в Енисейской Сибири: в перспективе здесь могут возникнуть новые гостиницы, апартаменты, рестораны и другая новая инфраструктура премиум-уровня. А это и налоговые отчисления, и новые рабочие места.
Разумеется, «Юдинская долина» будет работать в синергии с другими точками притяжения. Региону есть что предложить туристам — Столбы, развивающийся Дивногорск, Ергаки, Шушенское, туры по Енисею.
Алёна Дёмкина,
куратор проекта «Юдинская долина»:
— Опыт мировой практики показывает, что реализация подобных проектов, включающих в себя синхронное развитие спортивной, научной и социальной сфер, дает значительный импульс для развития экономики региона. Это в свою очередь позволит улучшить качество жизни красноярцев за счет создания рабочих мест, благоустройства территории, создания нового высококлассного места для отдыха и спорта.
Еще один на первый взгляд неочевидный фактор — появление новых возможностей для юных красноярцев. Гольф-клуб — это новые профессии. Необязательно становиться чемпионом по гольфу. Можно начать тренироваться и стать успешным тренером, гринкипером, кедди, быть востребованным как в Красноярске, так и в гольф-клубах по всей стране. В России есть недостаток людей этих профессий. Уже через несколько лет «Юдинская долина» может стать не только местом проведения значимых гольф-турниров и соревнований, но и центром притяжения взыскательных гольф-туристов со всей России благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию прилегающих территорий.
Антон Шаталов,
архитектор, урбанист:
— Объекты премиального класса, а гольф-клуб — это премиальный класс, формируют статус города. По сути, они задают планку сервиса, качества услуг для всех остальных. А это притягивает в город людей, как бы это цинично ни прозвучало, соответствующего уровня.
В тот же Красноярск сейчас переезжают офисы нескольких крупных федеральных компаний. А значит, сюда приедут искушенные и требовательные люди. Чтобы «присвоить» этих людей, город должен будет предоставить им определенный уровень сервиса, досуга — качества жизни, одним словом. Иначе они станут не жителями города, а экспатами — вахтовиками, если угодно. Они не будут тратить здесь деньги, вкладываться в него интеллектуальными, эмоциональными и финансовыми ресурсами — это будет не их город. У них не будет с ним отношений.
Чтобы такие отношения формировались, как раз и нужны объекты премиум-класса. И не только сами по себе. Дело в том, что они выступают своего рода драйвером для остальных, волей-неволей подтягивая их под свой уровень. А это в свою очередь насыщает город как среду, делает из него единое полотно, а не набор разрозненных процессов.
Илья Сураев,
медиагруппа «Прима»:
— Риторика обывателей, что «гольф — игра для элит», — это штамп, вчерашний день. В Москве, к примеру, существуют демократичные форматы занятий, и «сходить поиг-рать в гольф» равносильно «поиграть в боулинг» или «сходить в лазертэг». Поменять это восприятие способны пассионарии. Активная промокампания, разумный прайс, правильные каналы коммуникации — и это соберет свою совсем не сверхэлитарную аудиторию.
В общем, гольф-клуб вполне может прижиться в Красноярске и стать востребованным местом. Важно ответить на вопросы, каким набором локаций и форматов должна обладать «Юдинская долина», чтобы человек хотел рассказать о ней друзьям из другого города, что там должно быть, кроме гольфа, чтобы там хотелось провести выходной день, какие фотографии для соцсетей гости города могут там сделать, что заставит возвращаться туда несколько раз в год и т. д. И все это реализовать. А реальность и время уже подскажут, насколько это вышло эффектно, масштабно и эмоционально, чтобы стать новой городской доминантой.
Евгений Стодушный,
генеральный директор Красноярской краевой филармонии:
— Часто представление об элитарности чего-либо, например классической музыки или гольфа, всего лишь стереотип. Преодолеть его легко, достаточно от теоретических рассуждений перейти к практике: оказаться в концертном зале или на первой тренировке.
Уже сейчас в Красноярске есть возможность легко сформировать собственное впечатление об игре в гольф. Мне посчастливилось тренироваться на двух всесезонных симуляторах, позволяющих постигать технические азы и готовиться к летнему сезону.
Эти центры прекрасно оборудованы и доступны для занятий как любителям, так и профессионалам всех возрастов. Кстати, уже сегодня край может гордиться успехами своих молодых спортсменов. А судя по значительному количеству начинающих, скоро побед будет еще больше!
При этом реальная практика возможна, конечно же, только на живом поле. Появление в городе нового гольф-клуба даст дополнительный импульс к развитию спортивного и досугового направлений игры. Такие инициативы, на мой взгляд, — про возможность выбора. Красноярск активно заявляет о себе как о деловом, спортивном и культурном центре, а значит, должен обеспечивать своим жителям самые разнообразные траектории самовыражения.
Для себя в гольфе я открыл возможность физической нагрузки, развития стратегического мышления и даже своего рода психологическую разгрузку. Так что появление подобных объектов могу только приветствовать.
Алексей Горенский,
совладелец Bellini Group:
— Красноярску как городу, стремящемуся развиваться и становиться привлекательнее, крайне нужны объекты, подобные «Юдинской долине». Они улучшают качество жизни, предоставляя возможности. Неважно, что это будет и сколько людей захотят играть в теннис или гольф, фотографировать или просто гулять. Важно, чтобы они могли реализовать свой запрос с наименьшими затратами.
Знаете, я полгода прожил в Швейцарии. Так вот, на 400-тысячную Женеву существует порядка 40 теннисных клубов по 10 кортов каждый. И это считается не излишеством, а удобством. Подобные действия говорят о том, что город думает о своих людях и стремится улучшить качество их жизни. И с гольф-клубом то же самое. Кому-то это неинтересно. Что ж, ладно. А кто-то зайдет, попробует, и ему понравится. А так у него и шанса бы не было испытать эти эмоции.
Повторю, ключевое в этом моменте то, что человек должен иметь возможность. Тогда и город станет привлекательнее для людей. И сюда начнут приезжать. И оставаться здесь, обогащая тем самым уже город. Это путь развития. И по-другому оно не работает.
Оксана Ларионова,
депутат Горсовета Красноярска:
— Качество жизни в городе среди прочего определяется и возможностью выбора способа проведения досуга. В Красноярске таких возможностей довольно много и сейчас: можно покататься на горных лыжах в Бобровом логу зимой или на роликах и велосипеде летом на о. Та-
тышев, прогуляться по Столбам, в Гремячей гриве, по набережной и многое другое. И по загруженности этих объектов видно, что они очень востребованы горожанами. Уверена, ландшафтный парк «Юдинская долина» найдет своих поклонников как среди любителей прогулок и семейного времяпровождения, так и среди любителей спорта.
Насколько я понимаю, в парке будут оборудованы самые разные зоны, как уже привычные для горожан велодорожки и экотропы, так и не самые распространенные варианты, например гольф. Этот вид спорта развивается в городе уже более 10 лет, и ряды тех, кто им занимается, увеличиваются. Причем красноярские спортсмены стали заметны даже на федеральном уровне — они участвуют в различных чемпионатах в стране и становятся их победителями.
Можно сказать, что через этот вид спорта Красноярск уже сейчас заявляет о себе, позиционирует себя как современный, развитый и спортивный город. И чем больше будет подобных объектов и возможностей осваивать новые виды спорта, тем больше о Красноярске будут знать как в России, так и за ее пределами.