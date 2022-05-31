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Репутация полного цикла

Репутация полного цикла
Иллюстрация: showroom.arban.ru

Решение правительства РФ об отмене финансовых санкций при нарушении договоров долевого участия вызвало немало обсуждений. Как обезопасить себя при покупке квартиры дольщикам.

#ЛАЙФХАКИ
Репутация полного цикла 1Ирина Одинец,  
директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан»
Некоторые эксперты поспешили назвать новые условия по ДДУ «обнулением прозрачности строительного рынка». И заговорили о грядущих скандалах с обманутыми дольщиками. А что собственно ослабили в отношении застройщиков? С 29 марта до 31 декабря 2022 года не будут начисляться неустойка по ДДУ и проценты, выплачиваемые участнику долевого строительства, а также на стопе иные финансовые санкции. Те претензии, которые были предъявлены до послаблений, будут отсрочены. Также введен мораторий на возбуждение банкротных дел по заявлениям кредиторов. Нюанс: действие шестимесячного моратория не распространяется на должников-застройщиков, если многоквартирные дома и иная недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов. Контролирующий орган и «Фонд развития территорий» не будут направлять уведомление о нарушениях со стороны застройщиков в органы Росреестра. Объекты, сроки завершения строительства или сроки передачи дольщикам которых нарушены более чем на полгода, если такое нарушение возникло после вступления в силу Постановления № 479, попадут в единый реестр проблемных объектов после 1 января 2023 года. 
 
По словам Ирины Одинец, директора по продажам и маркетингу ГСК «Арбан», несмотря на то что принятые меры действуют в интересах застройщиков, серьезные игроки будут по-прежнему выполнять все свои обязательства. 
 
Те компании, для которых понятие «репутация» не пустой звук, не будут использовать послабления как возможность ухода от обязательств, — говорит Ирина Одинец
 
Безусловно, экономическая ситуация, в которой мы находимся, буквально каждый день вносит коррективы. Многие застройщики уже столкнулись с серьезными проблемами. Прежде всего речь идет о девелоперах, которые строили бизнес по принципу длинных подрядных цепочек. Это так называемые строители с красивым офисом, но без собственных производств и надежной материально-технической базы. В новой реальности уверенно себя чувствуют те, кто вкладывал в развитие собственной производственной автономности. И чем она выше, тем крепче строительная компания стоит на ногах в условиях идеального шторма. 
 
При выборе квартиры и заключении договора долевого строительства теперь нужно внимательно изучить, что застройщик делает собственными силами, а в чем зависит от поставщиков. В идеале это должна быть компания полного цикла, которая производит не только дома, но и строительные материалы. И желательно с историей. Как правило, квадратный метр у таких компаний дороже, но и риски минимизируются, — советует Ирина Одинец.
 
Добавим, рискуют также те проекты, которые возводятся без привлечения эскроу-счетов. Это связано с тем, что застройщик уже потратил полученные от дольщиков деньги, а новый заем в банке получить проблематично. 
 
Рассмотрим, что такое производственная независимость строительной компании, на примере ГСК «Арбан». В состав группы входят более 10 предприятий, на которых работают 800 человек. Компании выполняют различные виды деятельности строительного цикла: проектирование, выполнение функций застройщика, технического заказчика, выполнение основных видов строительно-монтажных работ, обеспечение работы кранов и механизмов, перевозок, производство ЖБИ, кирпича, бетонных смесей, кладочной сетки предприятий.
 
Компания производит все ключевые строительные материалы и содержит собственный технический парк. Все это позволяет не только придерживаться сроков сдачи квартир, но и не экономить на отделке и метраже, не отказываться от дизайна входных групп, подземных паркингов, французских балконов и окон — всего того, что составляет собственный стиль «Арбан» и отличает жилые комплексы компании, — резюмирует Ирина Одинец.

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Кирпич | Все стены, даже межкомнатные, в домах ГСК «Арбан» из высокомарочного кирпича, который производится на собственном заводе в Канске, что обеспечивает экономическую независимость компании и конкурентную стоимость жилья такого уровня на рынке.

 

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Железобетонные изделия и бетон | Их изготавливает входящий в группу компаний комбинат.

 

 

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Автотранспорт и механизмы | Наличие техники для строительства компании обеспечивает ООО «Арбан-Инвест».

 

 

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Благоустройство | Дворы «Арбан» — прецедент для Красноярска и эталон компании в создании жилых комплексов. Для того чтобы воплощать в жизнь самые смелые проекты, «Арбан» организовал собственную компанию по озеленению и благоустройству.
 
 
Автор: Петр Савельев
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