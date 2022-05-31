Чиновник, который запомнился красноярцам скандалом, стал заммэра Минусинска
Бывший чиновник красноярской администрации Юрий Савин теперь будет работать в мэрии Минусинска. Глава города Андрей Первухин уже представил заместителя своей команде.
Об этом сообщил депутат Заксобрания края Александр Глисков.
При этом он отметил, что красноярцам Юрий Савин запомнился скандалом со сносом ограды Троицкого кладбища, которая оказалась объектом культурного наследия.
После скандального случая с Троицким кладбищем последовал еще один: в центре Красноярска вырубили несколько взрослых деревьев. Юрий Савин объяснил: деревья загораживали вид на Исторический квартал на улице Горького.
По словам Александра Глискова, увольнения Юрия Савина требовали депутаты красноярского городского совета. Они заявили, что чиновник недобросовестно справляется со своей работой.
Напомним, Юрий Савин возглавил департамент горхозяйства Красноярска в 2019 году. Уже в мае 2020 года чиновник покинул свой пост.
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