У Красноярска появился главный архитектор
Главным архитектором Красноярска стал Андрей Булак. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Вся трудовая биография Андрея Булака связана с Красноярским краем.
Андрей Булак был выбран на должность главного архитектора Красноярска по результатам участия в открытом конкурсе на замещение вакантной должности заместителя руководителя управления архитектуры — главного архитектора города.
Всего на должность претендовали четверо соискателей.
Андрей Львович родился в Красноярске в 1963 году. В 1985 году окончил Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура», с 1989 по 1992 год обучался в аспирантуре на кафедре основ теории градостроительства Московского архитектурного института», — расказали в мэрии Красноярска.
В разные годы он работал в структурных подразделениях администрации города в сферах градостроительства, архитектуры и земельных отношений.
Ранее DK.RU сообщал, что бывший чиновник Красноярска Юрий Савин стал заммэра Минусинска. Глава города уже представил его своей команде.
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