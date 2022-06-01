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У Красноярска появился главный архитектор

У Красноярска появился главный архитектор
Иллюстрация: admkrsk.ru

Главным архитектором Красноярска стал Андрей Булак. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. Вся трудовая биография Андрея Булака связана с Красноярским краем.

#НОВОСТИ

Андрей Булак был выбран на должность главного архитектора Красноярска по результатам участия в открытом конкурсе на замещение вакантной должности заместителя руководителя управления архитектуры — главного архитектора города.

Всего на должность претендовали четверо соискателей.

Андрей Львович родился в Красноярске в 1963 году. В 1985 году окончил Красноярский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура», с 1989 по 1992 год обучался в аспирантуре на кафедре основ теории градостроительства Московского архитектурного института», — расказали в мэрии Красноярска.

В разные годы он работал в структурных подразделениях администрации города в сферах градостроительства, архитектуры и земельных отношений.

Ранее DK.RU сообщал, что бывший чиновник Красноярска Юрий Савин стал заммэра Минусинска. Глава города уже представил его своей команде.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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