Почему именно сейчас важно поспешить на прием к стоматологу?

Если вы откладывали визит к стоматологу до лета, на осень, на «после Нового года», то лучше записаться прямо сейчас. Почему это нужно сделать как можно быстрее? Причин несколько.

О важности профилактики, современных средствах ухода за зубами и возможности проводить любые процедуры без боли, рассказала Ирина Стрелкова, директор сети семейных центров стоматологий «Mira».

Всех, кто собирался в ближайшее время посетить стоматолога, но до последнего тянул с визитом, беспокоит главный вопрос: как будет развиваться ситуация с ценами?

— Мы стараемся сохранить стоимость услуг на прежнем уровне, но рост цен в сегодняшней ситуации неизбежен. Причем по цепочке: дорожает все — от бахил и перчаток до материалов и оборудования. Кроме того, уходят с рынка ведущие компании, с которыми мы работали десять лет. Мы, конечно, сделали определенный запас, у нас большой склад, но сейчас ищем новых поставщиков, пробуем аналоги. Прежде в работе мы использовали лучшие материалы, и сейчас необходимо найти то, что не будет уступать по качеству.

Сейчас как никогда важно обратить внимание на профилактику и воспитывать культуру ухода за зубами. На собственном опыте убедилась, что в странах, где медицинские услуги очень дороги, развита превентивная стоматология. У нас тоже наступает время повышенной заботы о себе, осознанного отношения к здоровью. Не стоит доводить ситуацию до потери зубов, когда расходы на протезирование будут уже совсем другими, нежели на лечение.

Приведите пример ситуации, когда легче и дешевле предотвратить осложнение, чем потом потратить силы на лечение.

— Если доктор на профилактическом осмотре советует поменять старые пломбы, то стоит прислушаться к его совету. И это не маркетинговый ход, не желание «развести» пациента на дополнительные расходы. Под старой пломбой могут идти разрушающие процессы, образуется кариес, который поначалу и не виден, зуб какое-то время остается белым. Пациент недоумевает, почему он должен менять то, что стоит уже десять лет и вроде бы никак не беспокоит. Но если под пломбой кариес, то чуть позже восстановление зуба займет гораздо больше средств и времени.

Но есть мнение, что если нужно менять старую пломбу, значит, в предыдущий визит к стоматологу ее просто плохо сделали.

— Совсем нет. Пломбы могут откалываться микроскопическими частицами, отходить со временем. В полость попадает пища, и зуб разрушается, в итоге остаются только стенки.

Что включает минимальную профилактику? Что необходимо регулярно делать для сохранения своей улыбки?

— В идеале нужно три-четыре раза в год ходить на профилактический осмотр к стоматологу и при необходимости делать чистку. Раз в год рекомендуется делать снимок компьютерной томографии в трехмерном изображении, где специалист может увидеть полную картину происходящего. Это позволяет поставить точный диагноз и определить правильное лечение.

Также на профилактическом осмотре врач даст рекомендации по грамотному уходу. Выбор средств всегда индивидуален. Например, некоторым пациентам из-за особенностей строения зубов необходима дополнительная чистка ирригатором. Также у человека может быть непереносимость фтора, а многие пасты его содержат. Пациент годами чистит не подходящим ему средством зубы и страдает от того, что они крошатся.

В вашей клинике особое внимание уделяется детской стоматологии. О чем должны позаботиться родители в первую очередь?

— Есть родители, которые считают, что молочные зубы не требуют терапии. Это заблуждение. Обязательно вовремя посетите детского стоматолога — это гарантия хороших и правильных постоянных зубов. Вовремя начинайте решать ортодонтические проблемы, не затягивайте процесс, надеясь все исправить во взрослом возрасте. Да, у нас есть пациенты, которые носят системы и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят лет. Но лучше делать это в детстве или в подростковом возрасте. Также есть ряд профилактических процедур, которые помогут сохранить здоровье зубов и реже обращаться к врачам.

Многие пациенты с детства боятся посещать стоматологов, и только современная анестезия помогает побороть эти фобии. Остается ли возможность лечить зубы без боли и всякого дискомфорта?

— Действительно, к стоматологу редко кто ходит с удовольствием. Да, мы по-прежнему располагаем всеми необходимыми препаратами для комфортного проведения процедур. Одним из современных и востребованных седативных препаратов остается закись азота. Препарат делает процесс комфортным даже для малышей. Седация позволяет качественно и безопасно проводить все необходимые манипуляции с детьми и взрослыми. У ребятишек потом отсутствует страх перед стоматологом, и на прием они идут с воодушевлением. Под седацией можно сделать любую некомфортную для вас процедуру. После применения препарата у пациента нет никаких неприятных реакций. Процедура не требует дополнительной подготовки. Пациент находится полностью в сознании, чувствует спокойствие и расслабленность. Также в наших клиниках проводится лечение под наркозом — это обычная практика в современной стоматологии. Квалификация и опыт наших докторов, работа в команде, передовые технологии, современная аппаратура и безопасный препарат «Севоран» — все это делает лечение качественным и комфортным для наших пациентов.

Как разобраться в ассортименте современных гигиенических средств?

— Да, если специалист просто дает рекомендации, то может возникнуть проблема поиска и выбора. В нашей сети можно приобрести все необходимые средства. Это именно то, что подобрано специалистами индивидуально для пациента, а не предложено торговыми представителями. У нас огромный ассортимент — от эконом-вариантов до премиальных.

Можно, конечно, пользоваться и пастой из супермаркета, но сохранить зубы поможет профессиональный уход. Большое значение имеет правильно подобранная щетка. Определить то, что подходит вам, может только специалист. Например, если вы самостоятельно выбрали слишком жесткую щетку, то травмируется десна. Также необходимо грамотно подобрать ополаскиватель.

Кроме того, я всем рекомендую специальный зубной ершик. Сама пользуюсь таким приспособлением.

Любителям кофе, красного вина, а также курильщикам для сохранения здоровья зубов требуются какие-то дополнительные процедуры?

— При должном уходе ни кофе, ни вино, ни что-то другое не будет иметь воздействия. Достаточно соблюдать основное правило: чистить зубы рекомендуется после каждого приема пищи, то есть два раза в день — это минимум.

Прежде стоматологии часто предлагали услуги по акциям — на лечение, уход, имплантацию. Останутся ли в ближайшем времени такие программы?

— Со скидками, акциями мы сейчас не работаем. Мы узнавали подробности подобных предложений в других местах, и могу сказать, что это лишь рекламный ход. По факту пациенту придется заплатить ту же сумму. Другой вариант — использование совсем дешевых расходных материалов, что повлияет на качество.

Однако у нас удобная система рассрочки, мы сотрудничаем с несколькими банками. Это не кредит, и не стоит бояться лечить зубы в рассрочку.