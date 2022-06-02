Мэрия Красноярска изымет 40 участков земли в районе Копылова

Это нужно для реконструкции одной из проходящих здесь улиц. Собственникам земли обещают все компенсировать.

Для реконструкции Боготольского переулка мэрия Красноярска решила изъять прилегающие к нему участки земли. Соответствующее распоряжение пописал заместитель главы города Олег Животов.

Речь идет о 40 участках земли, расположенных вдоль переулка между улицами Копылова и Новосибирская. В общей сложности на них расположено 92 жилых и нежилых строений.

Собственникам будет предложено два варианта компенсации: денежное возмещение и предоставление другого земельного участка. В последнем случае обещают выплатить разницу между рыночной стоимостью земли, с учетом цены строений, расположенных на изымаемом участке.

Когда начнут изымать участки в распоряжении Животова не сказано. Известно лишь, что в течение 10 дней со дня подписания документа, собственников земли должны официально уведомить об изъятии их участков.

С полным перечнем изымаемых участков и расположенных на них строений можно ознакомиться здесь.

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