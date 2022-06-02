Мэрия Красноярска изымет 40 участков земли в районе Копылова
Это нужно для реконструкции одной из проходящих здесь улиц. Собственникам земли обещают все компенсировать.
Вместе с ним список пополнили еще три города. Теперь таких в России 16.
«В центре Мира» в Красноярске начнет работать в первые выходные лета
Уже 4-5 июня три квартала проспекта Мира снова станут целиком пешеходными. Перекрытия начнутся пятничным вечером.
В Красноярске появится 50 новых зарядных станций для электромобилей
В жилых массивах Красноярска установят 50 «медленных» электрозарядных станций. Их разместят равномерно на всей территории города. Устройствами обеспечат 115 тысяч квартир в шаговой доступности.
Продолжение Центрального паркового кольца: в Красноярске благоустраивают набережную Качи
Благоустройство набережной реки Кача в Центральном районе города идет по графику. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Рабочие уже приступили к замене тротуаров и оформлению газонов.