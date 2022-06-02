Промпроизводство в Красноярском крае снова пошло вниз

Промышленность региона не смогла удержаться в восходящем тренде, который наметился в марте этого года.

По итогу апреля 2022 года промышленное производство в Красноярском крае сократилось на 6,7% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Наибольшее снижение произошло в сегменте энергетики — 12,7%. Добыча полезных ископаемых (ДПИ) и обрабатывающие производства также показали результат меньший на 5,6% и 6,9% соответственно. А вот в ЖКХ был отмечен рост на 10%.

В ДПИ сложнее всего пришлось угольщикам — они потеряли 16,4%. Схожее, а иногда даже больше, снижение фиксировалось в практически всех сегментах обрабатывающих производств. Увереннее других чувствовали себя производители химических продуктов, товаров для здравоохранения и так называемых прочих готовых изделий — они прибавили к марту 46,2%, 32,7% и 25,6%.

Справедливости ради, стоит отметить, что по сравнению с апрелем прошлого года промпроизводство в крае выросло на 10,9%. Да и итог первых четырех месяцев 2022-го оказался выше аналогичного периода 2021 года на 9,2%.

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