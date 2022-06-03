Рейтинг «ДК»: Лидеры стоматологического рынка

Рынок стоматологических услуг традиционно занимает важную часть рынка платной медицины Красноярска. Лидеры рынка делают ставку на современные технологии и инвестируют в новые методы.

Дмитрий Герасимов,

генеральный директор цент-ра стоматологии «АСТРЕЯ»:

Неопределенность — главное, что характеризует рынок сегодня. 80 % расходников и оборудования в стоматологии зарубежного, преимущественно европейского производства, а значит, работать, как раньше, не получится. Это касается стоимости: в марте поставщики поднимали цену на остатки на 60–200 %, но главное — номенклатура. Даже те европейские производители, кто не ушел из России, испытывают серьезные проблемы с поставками и заново пытаются наладить логистику. Существенно подорожало страхование грузов. В итоге стоимость фуры от Германии до Москвы выросла с 3 тыс. до 15 тыс. евро. Из-за совокупности причин часть рынка переходит на оборудование и материалы восточных партнеров, в первую очередь Кореи и Китая. Доля последнего уже выросла с 15% до 30%. В обозримой перспективе все это приведет к неизбежному расслоению рынка. Если раньше в среднем стоматологические услуги оказывались на среднем и высоком уровне, то сейчас сегментирование будет гораздо более явным. Моя стратегия — искать варианты и развиваться: уже делаем инвестиции в новое оборудование и просчитываем новые проекты. Комфорт допандемийного времени отучил многие бизнесы думать, сейчас, когда ничто больше не идет по накатанной, необходимо много и быстро анализировать, принимать решения и внедрять их.

Бахром Музафаров, основатель центра эстетической и функциональной стоматологии «Галерея улыбок»: Магистральный тренд, затрагивающий на сегодняшний день все сферы — уберизация. Автоматизируются процессы взаимодействия клиник с пациентами, оптимизируя и ускоряя их. Тренд особенно актуален для массового потребителя и соответствующего формата клиник. Быстрый запрос — быстрое решение. Еще один глобальный тренд – цифровые технологии в стоматологии, способствующие ускорению процессов реабилитации пациентов. Интеграция цифровых технологий будет происходить постепенно, в силу целого ряда обстоятельств. Одно из которых – высокая стоимость инвестиций в развитие этого направления для клиники. На фоне этого будет происходить дальнейшая более чёткая сегментация клиник по стоимости и уровню оказываемых услуг. А также возрастёт ценность уникальных специалистов, экспертов в своей области и авторского, пациентоориентированного подхода, реализуемого по высоким стандартам процессов лечения и сервиса. И по-прежнему, стоматологическая сфера будет оставаться одной из самых динамично развивающихся и высокоинтеллектуальных.

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