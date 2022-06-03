Роман с брендом: почему нельзя экономить на упаковке

Отношение к бренду в целом меняется под воздействием незначительных на первый взгляд вещей. Ведь «роман» с потребителем складывается из многих деталей.

Брендирование упаковки — яркий показатель самоценности компании. Если бренд уважает себя, значит, он уважает и клиентов, уверена Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет». Компания работает на рынке упаковки уже 21 год. За это время удалось стать партнером большинства красноярских брендов, особенно в фуд-индустрии.

— Фуд-индустрия — флагманская отрасль для Красноярска. Это отражается в том числе в подходе к брендингу упаковки. Брендированные пакеты, контейнеры, стаканчики, салфетки в фирменных цветах… Наши рестораторы работают по высоким стандартам, и было бы обидно наблюдать снижение планки. Вызовов много, но высока и адаптивность бизнесов, переживших два года пандемии, но сохранивших высокий стиль в подходе к выбору упаковки, — считает Ольга Свежинская.

По словам эксперта, упаковка в маркетинге, а в ресторанном особенно, играет важную роль.

— Ресторанный бизнес построен на впечатлениях. В том числе если речь идет о ресторанной еде навынос. Упаковка завершает каскад впечатлений: интерьер, обслуживание, еда, улыбка хостес: «Всего доброго, ждем вас снова!», фирменный пакет с пирожными или понравившимся блюдом. А теперь представьте, что вам приятнее нести, а после распаковывать дома: полиэтиленовый белый пакетик с пластиковым контейнером или фирменный бумажный брендированный пакет с эстетичными картонными коробочками от любимого бренда? Более того, многие рестораны предлагают широкий выбор полуфабрикатов, которые вообще играют роль амбассадора заведения. Таким образом, именно упаковка формирует у клиента послевкусие от встречи с брендом, — размышляет Ольга Свежинская.

Если же речь идет о еде навынос или доставке, то здесь упаковка не только завершает сделку, но и становится источником ресторанных впечатлений, переданной через курьера клиенту заботой от бренда.

— Эстетика, забота, функциональность, экологичность, эмоции — вот ключевые тренды в фуд-упаковке, — подчеркивает Ольга Свежинская.

С экологичной упаковкой более или менее понятно. Это бумажные и картонные изделия, вторичная переработка. Также очевидно, что эстетика предполагает выдержанный фирменный стиль, дизайн-тренды. Кстати, многие из них приходят из мира высокой моды и дизайна интерьеров. Так, сначала экоизм и лофт-стиль появились в архитектуре и интерьерах, а потом завое-вали и упаковочный рынок. Модные цвета в одежде быстро распространяются и на упаковку. Например, в этом летнем сезоне это яркие, сочные цвета: оранжевый, желтый, интенсивно-синий, фуксия. А зимой и весной царил Very Peri, который Pantone описывал как «динамичный синий с живительным фио-летово-красным оттенком».

Функциональность упаковки выражается в ее лаконичности, надежности, удобстве распаковки и хранения и многоразовом использовании — оверпэкинг никто не отменял.

Но что такое забота, если мы говорим о пакетах, контейнерах, подложках?

— Все очень просто. Допустим, вам подали вкуснейший бургер или крылышки. Все приготовлено прекрасно. Повар постарался. А теперь добавим к подаче перчатки, чтобы вы не испачкали руки. Вот это та самая забота. Вложенные в пакет с едой навынос зубочистки — это тоже про заботу бренда о своих клиентах. Как и плотная подложка, которая не развалится в руках. И таких мелочей много. Как правило, мы их даже не замечаем. Однако стоит заведению отказаться от привычной заботы бренда, мы сразу же это почувствуем: а что происходит, почему салфетки такие тонкие и рвутся, и коробочки на доставке стали менее качественными? Эмоции — тот самый невидимый и труднопередаваемый элемент бренда. Но именно он является определяющим при выборе клиентом своего бренда, — рассказывает Ольга Свежинская.

Тренды влияют не только на дополнительные опции, качество, цвета, но и на формы упаковки. Например, сейчас набирают популярность фракционные емкости.

— Это история и про функциональность, и про эстетику, и про экологичность. Корни этой упаковки мы находим в Японии, ее дизайн имеет там глубокую историю. С одной стороны, это простота, утонченность и стильный минимализм, а с другой — использование сложнейших техник оригами, фурошики и традиционных упаковочных материалов — соломы, шелка и бамбука. Фракционные емкости противостоят оверпэкингу и одновременно позволяют расположить еду с особой эстетикой, то есть усиливают впечатления от процесса еды, — объясняет Ольга Свежинская.