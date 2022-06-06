Проблема в том, что общество терпимо к семейному насилию

Уходят шум и истерика в соцсетях — все затихают. И забывают. До следующего резонансного случая.

Для того чтобы понять, что тема не надумана, как считают многие, достаточно увидеть две цифры. Ежегодно в наш центр на телефон доверия обращаются более 200 женщин с проблемой семейно-бытового насилия. Согласно статистике Консорциума женских неправительственных объединений, 66 % всех убитых в 2011–2019 годах россиянок погибли от домашнего насилия.

Со статистикой по этой теме все сложно. Преступ-ления, связанные с темой насилия в семье, попадают в разные графы отчетов, огромное количество преступлений не фиксируется в силу разных обстоятельств.

Проблема в том, что общество все еще терпимо к подобным преступлениям, что женщины запуганы, часто не имеют поддержки даже от близких людей, финансово не свободны. Есть стерео-типы и в портрете жертвы насилия. Считается, что эти истории присущи каким-то маргиналам. Это не так! Среди наших подопечных есть женщины из внешне благополучных семей, занимающие высокие должности, известные в городе.

Женщине важно решиться на то, чтобы обратиться за помощью. А для этого никто не должен говорить ей: «Не выноси сор из избы, стерпится — слюбится». Бывает, что женщина первый раз поговорит по телефону доверия, а повторно обращается через полгода. Нужна решимость и поддержка близких.

Как мы помогаем. Обычно все начинается с телефона доверия. Психолог дает первичную консультацию, если необходимо, направляет к психологу, дает номера различных служб. Подключается юрист. В сложных случаях приходится водить подопечную за руку по различным организациям, с которыми она сталкивается. Это могут быть участковые, прокуратура, органы опеки, соцзащиты. Обязанность по доказыванию фактов преступления, как правило, лежит на самой женщине, большинство не могут позволить себе адвокатов. И здесь подключаемся мы.

Большинство женщин находятся в трудном эмоциональном состоянии, не всегда знают свои права. Подвергаются манипуляциям со стороны агрессора: «У тебя отберут детей».

В самых сложных случаях женщины находят приют у наших партнеров в «Доме матери». Помощь оказывают только высококвалифицированные, прошедшие специальную подготовку юристы и психологи. Часто приходится привлекать адвокатов, психиатров.

Для нас очень важно, чтобы помощь оказывалась систематически и последовательно. Кроме того, сейчас мы развиваем проекты, поддерживающие женщин после острой фазы кризиса, помогающие встать на ноги. Именно такой проект для оказания психологической и юридической помощи мы запустили сейчас.

Нас поддерживают парт-неры, благотворители, все, кто разделяет нашу ценность ненасильственного общения. Тема сложная, людям часто непонятно, почему нужно оказывать благотворительную помощь этой категории женщин и детей, почему специалисты, работающие с женщиной, не работают безвозмездно, возникает и много других вопросов. Нам важно, чтобы помощь была профессиональной и доступной нашим подопечным, а это значит, что на постоянной основе должны работать специалисты, имеющие опыт оказания такой помощи.

Социальные болезни общества не менее страшны и разрушительны. Насилие порождает насилие. Дети получают модель поведения на всю жизнь, женщины залечивают раны не только физические, но и душевные, иногда долго.

Изменить ситуацию с семейно-бытовым насилием можно лишь нетерпимостью в обществе, признанием того, что проблема существует, и поддержкой и заботой о тех, кого часто некому защитить. Важно не только оказать «первую помощь», но и сделать так, чтобы каждая семья могла начать новую жизнь. Жизнь без насилия.