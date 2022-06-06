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Utair начнет летать из Красноярска в четыре сибирских города

Utair начнет летать из Красноярска в четыре сибирских города
Иллюстрация: vk.com/utair

Часть рейсов уже стартовала. Остальные подтянутся чуть позже.

#НОВОСТИ
Авакомпания Utair запускает полеты из Красноярска в Братск, Нижневартовск, Омск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
В Братск летать будут по понедельникам, средам и пятницам. Причем в понедельник и пятницу вылет будет 06: 55, а в среду — в 14:05. Продлится полетная программа до 28 октября 2022 года.
 
Полеты в Нижневартовск будут проходить по понедельникам и пятницам. Вылет в 14:35. Летать будут также до 28 октября.
 
В Омск можно будет отправиться по вторникам, четвергам и субботам в 06:50. Последний рейс по этому маршруту состоится 29 октября.
 
Эти полетные программы уже стартовали. А вот в Ханты-Мансийск Utair начнет летать 16 июня по четвергам и воскресеньям. Вылет в 15:00 и 15:30 соответственно. Закончится же программа 27 октября.
 
На все рейсы поставлены ATR-42-500.
 
Добавим, что кроме авиакомпании Utair в эти города летом и осенью 2022 года летать никто не собирается. По крайней мере пока.
 
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Полетные программы стартуют в середине июня и продлятся до конца действия летнего расписания.

Автор: Петр Савельев
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